好去處│黑膠碟專賣店Vinyl Hero x Whatever. Coffee 展出逾300張黑膠碟

黑膠碟專賣店「Vinyl Hero」將於即日至5月31日在深水埗Whatever. Coffee舉辦《尚存記錄》期間限定店，展出超過300張黑膠碟。由香港著名黑膠唱片收藏家Paul Au成立的「Vinyl Hero」，藏有逾30萬張珍貴黑膠碟，從經典的Beatles及Madonna至80年代廣東歌也一應俱全。

黑膠於2020年在全球各地再次掀起熱潮，2022年全美黑膠唱片銷量更是35年來首度超越CD。香港有一人從60年代開始為黑膠著迷，熱情至今仍未減退，中途更不惜辭職，只為全心守護著30萬隻珍貴黑膠碟，那便是人稱「黑膠養父」亦是黑膠碟專賣店「Vinyl Hero」的店主Paul。

窮盡一生守護黑膠數十載

八十年代黑膠文化已不復再，大家紛紛丟棄黑膠。Paul不忍心看見黑膠流落街頭，所以開始收集這些孤兒仔，並在鴨寮街經營著黑膠走鬼檔，終於在2003年開設Vinyl Hero。不少人口裡說保育，但Paul卻身體力行，窮盡一生守護珍貴的黑膠數十載。Vinyl Hero沒有精緻的佈置，只有一箱箱的紙皮箱堆滿每一吋空間，處處亦是寶。Paul隨意坐在摺凳上，聽著唱盤悠然轉動飄出的歌聲。黑膠再次興起令Paul感到欣慰，但同時也擔心熱潮過去，黑膠會再次淪為時代產物。