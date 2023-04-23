好去處｜點滴25年 變變變點滴館 四大展區延續生命希望之光

一杯潔淨的食水，對城市人而言垂手可及；點滴是生命在25年間堅持為潔淨的食水奮鬥，為缺水居民提供潔淨食水及衛生教育。每年的3月22日的世界水資源日推動了公眾對開發和保護水資源的認識，為延續市民對水資源的認識和了解點滴是生命的慈善項目，即日至5月2日(星期二)，點滴是生命於銅鑼灣時代廣場地下有蓋廣場設點滴25周年「變變變點滴館」展覽，透過4個互動展區展示及讓市民體驗獲得淨水的不易及缺水居民的日常。

4 大展區 漣起點滴信念 點滴25周年「變變變點滴館」展有4個展區，包括：污水淨水漸變裝置、擔水體驗、影片觀賞區及相片展，以互動裝置、影片及相片，記錄過去25年點滴是生命的歷程外，更希望能邀請更多人為缺水地區及居民出一分力，集腋成裘。

展區一：污水淨水漸變裝 置 在缺水的國度，安全的食水並非必然，當自然災害或流行性疾病來襲時，獲取清潔水更是一個生死攸關的問題。是次展覽的污水淨水漸變裝置展區，由112個水滴形瓶子打造成水滴牆，以不同深淺色度的藍色水展示污水經過過濾處理轉化成淨水的過程，每滴乾淨的食水都是得來不易，要惜水愛水。

展區二：擔水體 驗 這裡設有內藏鐵餅的水桶，模仿缺水地區擔挑食水的裝置，模擬擔杆起沉重而珍貴的水資源，讓公眾可以親身體驗擔水的生活，旁邊以水喉造型設計的展示板，展示了缺水居民每天重覆步行走過崎嶇不平長路，擔起一桶桶日用水的「日常生活」。

展區三：影片觀賞區 這個展區將會播放早前由榮譽顧問鄧麗欣率領三位新任點滴大使東方昇、陳濬樺及劉朝健到柬埔寨慈善探訪的紀錄片──《變變變點滴力》。四位大使較早前遠赴柬埔寨暹粒省的偏遠村落及鄰近泰國邊境的奥多棉吉省的學校進行一連七日的探訪，入住當地村民居所，為當地居民親手興建水泵、淨水器及廁所。由鑽地、鋪石屎，用一磚一瓦由零建設，以及鬼馬有趣互動和真實片段。

展區四：相片展 點滴相片展區與大家細述點滴是生命於25年來在缺水地區所帶來的轉變，包括落成了175,897個水項目，讓受惠者的生活得以改善。 此外，多年以來，舉辧的大型籌款活動獲一眾熱心人士支持，「揹水一戰」、「點滴揹水行」等透過參加者身體力行完成看似「不可能的任務」，挑戰自我同時改善受惠者生活，別具意義。