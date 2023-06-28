好去處│1,500呎充氣城堡+3.5米高滑梯+障礙賽跑道 B.Duck「Gummy夏日遊樂園」早鳥門票$61/位

受黃色鴨熱爆風潮，又一城聯同香港原創超人氣B.Duck合推以Gummy B.Duck為主題的「又一城x B.Duck Gummy夏日遊樂園」，佔地約1,500呎的巨型充氣城堡B.Duck Playful Land，以橙黃兩為作主調，鮮豔搶眼，B.Duck與一眾好友設置障礙物跑道，讓小孩能盡情追逐之餘更可挑戰3.5米高巨型滑梯，刺激好玩！同場加映限量版禮品B.Duck Set浮水鴨、最新B.Duck數碼相機優惠價開售，duck duck fans不容錯過。
B.Duck Playful Land彈床入場門票
價錢：每位$61(周一至周五)；每位$79(周六、日)
註：12歲及身高150cm；身高低於120cm之小童須由1名18歲以上之家長陪同(成人享半價優惠)
優惠期(預訂期)：6月29日17:00至7月6日23:59
使用日期：7月7日至7月23日
地址：又一城LG 2層
開放時間：周一至五：11:00-20:00；周六及日：10:00–21:00 (15分鐘為一節)
B.Duck Set浮水鴨
85折早鳥優惠$168/套
B.Duck數碼相機
9折早鳥優惠$398/套
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/144951?cid=13367