好去處│1,500呎充氣城堡+3.5米高滑梯+障礙賽跑道 B.Duck「Gummy夏日遊樂園」早鳥門票$61/位

受黃色鴨熱爆風潮，又一城聯同香港原創超人氣B.Duck合推以Gummy B.Duck為主題的「又一城x B.Duck Gummy夏日遊樂園」，佔地約1,500呎的巨型充氣城堡B.Duck Playful Land，以橙黃兩為作主調，鮮豔搶眼，B.Duck與一眾好友設置障礙物跑道，讓小孩能盡情追逐之餘更可挑戰3.5米高巨型滑梯，刺激好玩！同場加映限量版禮品B.Duck Set浮水鴨、最新B.Duck數碼相機優惠價開售，duck duck fans不容錯過。