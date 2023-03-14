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2023-03-14 19:53:03

好去處｜12米高黑白巨型攝影裝置藝術登陸海港城！法國藝術家JR展出亞洲首個「GIANTS」系列加入香港「竹棚」工藝

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GIANTS: Rising Up以跳高運動員為創作藍本，捕捉運動員飛躍香港天際，向後仰望維多利亞港。

踏入香港藝術月，海港城邀得法國著名藝術家JR，展出其亞洲首件GIANTS系列作品 — GIANTS: Rising Up。高12米的黑白型格風大型公共藝術裝置，以跳高運動員為創作藍本，捕捉運動員飛躍香港天際，向後仰望維多利亞港，更首次加入香港傳統「竹棚」，融入香港特色工藝，值得大家駐足欣賞！

以跳高運動員為創作藍本

藝術家 JR 以視錯覺藝術和大型攝影裝置而聞名，由即日起至4月23日在海運觀點展出他的亞洲首件 GIANTS 系列作品 — GIANTS: Rising Up。今次大型公共藝術裝置高12 米、寬12 米，以跳高運動員為創作藍本，跳高運動員以背越式跳離地面，正享受在天空飛翔的無重力狀態，巧妙地與維多利亞港互動。JR分享：「這次創作靈感源自2016年巴西里約奧運會上的GIANTS藝術裝置。整個騰空動作就如鼓勵大眾勇於跳脫框架，跨越及完成更多目標。」

首次加入香港傳統「竹棚」

今次裝置用上JR一貫的黑白型格風，將照片印製於帆布上再掛在精密的支架。JR特別在今次裝置中融入香港特色工藝，首次加入香港傳統「竹棚」，而非單靠金屬支架，做成香港獨有的藝術品，最適合和親朋好友一齊來欣賞及打卡。

藝術家JR以視錯覺藝術和大型攝影裝置而聞名，多次在著名地標展出他的作品。

JR「GIANTS: Rising Up」 公共藝術裝置@海港城

日期：2023年3月13日至4月23日

時間：上午7時至晚上12時 (3月13日開放時間為中午12時至晚上12時)

地點：海港城海運觀點

 

原文刊登於 Yahoo 旅遊

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