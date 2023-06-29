好去處｜7.1-2南豐紗廠《心靈清湯 | 嘉年華市集》撐小店｜使用X Pay付款 場內指定商戶享半價！

今個周末齊齊力撐年輕人實現創業夢！7月1日至2日於荃灣南豐紗廠M樓Annex舉辦的《心靈清湯｜嘉年華市集》搞搞新意思，即將上演一場「市集營銷大挑戰」，4個由年青人創立的本土品牌，將在市集使出渾身解數以競逐「營銷最強大獎」，勝出的隊伍將獲得贊助商X Wallet的一萬元現金獎。另外，今次市集更提供超抵優惠，X Pay新用戶於指定合作商戶使用X Pay付款，即可享首單半價！

《心靈清湯｜嘉年華市集》獲X Pay 全力支持，提供半價市集消費現金券俾入場朋友！

今次一連兩日的市集比賽獲全港首個A.I.秒批貸款App - X Wallet全力支持，並由FM財自聯同飛翔市集策劃。4組參賽隊伍包括︰自稱「唔識飲酒」，因而研發手工氣泡茶Chill的樽仔Zizu；多種創新口味、顏值爆燈的手作馬卡龍專賣店22.BakeLab；致力令不同女生都找到最適合自己、著得「正」的自家製瑜伽衫店JENG.HK；強調噴香水不是女性專利、研發出多款獨家香水的木見X不只。大家記得來支持他們！ 人氣 KOL 利君牙將到場打卡 年輕人財經平台FM財自更會將今次比賽過程拍攝紀錄下來，並特別邀請到毛記電視利君牙Mavis在7月2日下午到場，一齊拍攝之餘同大家打卡兼打氣。

X Pay 超著數・一 Pay 即慳 《心靈清湯｜嘉年華市集》獲X Pay全力支持，提供半價市集消費現金券俾入場朋友！客人於指定合作商戶使用「先買後付」平台X Pay付款，即可享首單半價優惠，折扣額高達$50。 *是次優惠只限南豐紗廠《心靈清湯｜嘉年華市集》，每單最低消費額需達$15。 腔叔插畫支持你身心健康 飛翔市集聯同本土插畫家Hungjeruncle腔叔舉辦《心靈清湯｜嘉年華市集》撐住你！當日Follow IG，即可免費獲得由腔叔設計、獨一無二《心靈清湯扇子》，是可以扇涼，又可以作為提醒大家「飲多啲水」、「多做運動」的小法寶！在場內亦預備了插畫展覽牆，展示腔叔對大家身心的小提醒，望大家身心都健康！ 嘉年華式市集：結合遊戲活動與購物 完成小任務即可獲禮物 是次嘉年華市集入場人士可獲任務卡一張，完成指定任務後可獲得由市集檔主提供的小禮品！ 香港人「心靈加油站」扭蛋機活動 主辦方準備了不同心靈金句給現場人士，讓大家自己扭出對自己加油的說話。 當日市集將舉辦工作坊，包括︰ S P G 丨水晶手鍊DIY Crazy-Kar丨滴膠小飾物 多方聯乘心靈活動 初創平台PlaySmart 將合辦是次市集，希望可以讓更多人認識本地手作品牌同體驗手作的樂趣，同時亦為大家創造專屬Community，令大家更放心去認識志同道合的朋友，一齊分享快樂及互相進步。 市集主題：《心靈清湯｜嘉年華市集》 日期：2023年7月1日至2日（星期六、日） 市集營業時間：下午13:00 - 晚上19:00 地點：南豐紗廠M樓室內The Annex（荃灣白田壩街45號）