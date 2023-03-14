好去處｜BULA沙頭角3萬呎營地大搞Samoa薩摩亞文化 x 復活節慶典！傳統美食創新料理＋音樂舞蹈表演感受異國風情

今個復活節安排咩節目好？想有新意，推介BULA沙頭角於4月10日限定舉行嘅Samoa薩摩亞文化 x Bula復活節慶典。營地佔地3萬呎，於慶典期間更會有歌舞表演，以及傳統與創新的美食，令大草地化身原始草原，充滿氣氛。慶典門票已開始在KKday發售，一家大細想感受不一樣的復活節，記得上網買飛啦！

3萬呎大草地設有石窑爐 本來開在錦田的BULA Adventure Base約在一年多前搬往沙頭角新場，有3萬呎大草地之餘，場內設計亦又新又齊。當中的遊樂場有滑梯和車仔等等，場內亦設有石窑爐，可與小朋友一起在原野當中烤焗pizza。

Bula沙頭角地方大宜舉行慶典 今年4月10日便會舉行Samoa薩摩亞文化 x Bula復活節慶典，場內將有大量精彩的活動和表演，除了可品嚐到薩摩亞的美食，有傳統有創新的料理外，也可以參加各種遊戲和工作坊。另外，場內還有好睇又刺激的表演節目，包括音樂、舞蹈等，感受身處異國的大草原之上。

SAMOA薩摩亞文化 x Bula復活節慶典 日期：4月10日(星期一公眾假期) 時間：下午2時至晚上8時 地點：Bulaland (DD41 LOT438 沙頭角) 費用：12歲或以上每位$350；2-11歲或每位$250；2歲以下免費入場 表演：Fire knife表演大約於6:30pm開始 溫提：場內設有snack bar可選購餐飲，歡迎帶備野餐墊在大草地享受歡樂的氣氛。 有村民收費停車場，每架$80(即場有村民收費，限一次出入) 先到先得，不設預留 *(如有需要，工作人員會要求核對相關資料)* KKday優惠：成人 $350｜兒童 $250