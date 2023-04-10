大人小朋友攜⼿探索懸浮雲朵的甜⼼樂園，在⼼形打卡鏡與軟綿綿的⽑⽑佈景中拍照，與CareBears同步快樂。

必買可愛單品

每隻可愛⼩熊都有著獨特的顏⾊與圖案，代表著不同的性格：粉紅⾊的Cheer Bear，掛著雷雨烏雲性格直率燥動；深藍⾊的Grumpy Bear，掛著四葉草代表好運氣等。穿過彩⾊拱⾨沿著虹橋，便來到由100隻24吋⼤的Jumbo Size Carebears⼩熊組成，以漸變顏⾊排列成超現實壯觀⽑公仔牆，可與好友⼀同打卡分享綿綿溫暖！

同場發售⼀系列CareBears可愛周邊，包括40款限量CareBears及三款kkplus 亞洲⾸發特別版：14吋Calming Heart Bear香氣⽑公仔、9吋 Sweet Celebrations Bear香氣⽑公仔，以及9吋 Birthday Bear⾦粉⽑公仔，還有⽑毯、⽑⼱等單品。