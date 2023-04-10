深受大人小朋友愛戴的CareBears即將⾸度登陸香港，過百隻CareBears相約來到kkplus朗豪坊店，將於4⽉12⽇⾄5⽉14⽇舉⾏CareBears Pop-Up [email protected]，以粉系棉花糖⾊⽑⽑覆蓋全場，100隻公仔打造壯觀的打卡牆熱點，讓大家沉浸在夢幻粉⾊之中，CareBears粉絲⼀定不能錯過！同場發售超過40款限量⽑公仔，更有 kkplus亞洲地區⾸發別注款式。
必買可愛單品
每隻可愛⼩熊都有著獨特的顏⾊與圖案，代表著不同的性格：粉紅⾊的Cheer Bear，掛著雷雨烏雲性格直率燥動；深藍⾊的Grumpy Bear，掛著四葉草代表好運氣等。穿過彩⾊拱⾨沿著虹橋，便來到由100隻24吋⼤的Jumbo Size Carebears⼩熊組成，以漸變顏⾊排列成超現實壯觀⽑公仔牆，可與好友⼀同打卡分享綿綿溫暖！
同場發售⼀系列CareBears可愛周邊，包括40款限量CareBears及三款kkplus 亞洲⾸發特別版：14吋Calming Heart Bear香氣⽑公仔、9吋 Sweet Celebrations Bear香氣⽑公仔，以及9吋 Birthday Bear⾦粉⽑公仔，還有⽑毯、⽑⼱等單品。
場外特設Y2K少女地帶，隨著復古風潮，帶來《我係⼩忌廉》、《美少女戰⼠》、My Melody等熱賣周邊，重溫滿滿少女回憶！Y2K少女地帶更隆重推出經典青春無限影相機，以復刻價30港元(原價$60)再次體驗，⾃選復古相框，再加上多款可愛圖案，與好友拍下屬於你們的青春時光！
活動詳情
日期：4月12日至5月14日
時間：12nn-9pm
地點：九龍旺⾓朗豪坊商場12樓kkplus Pop Up Store