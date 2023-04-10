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生活
2023-04-10 21:11:43

好去處│CareBears Pop-Up [email protected] 打造100隻Carebears⽑公仔打卡牆

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大人小朋友攜⼿探索懸浮雲朵的甜⼼樂園，在⼼形打卡鏡與軟綿綿的⽑⽑佈景中拍照，與CareBears同步快樂。

深受大人小朋友愛戴的CareBears即將度登陸香港，過百隻CareBears相約來到kkplus朗豪坊店，將於412⽇⾄514CareBears Pop-Up [email protected]，以粉系棉花糖⾊⽑⽑覆蓋全場，100公仔打造壯觀的打卡牆熱點，讓大家沉浸在夢幻粉之中，CareBears粉絲定不能錯過！同場發售超過40款限量公仔，更有 kkplus亞洲地區發別注款式。

 

穿過彩⾊拱⾨，便有100隻Jumbo Size Carebears等著你。

必買可愛單品

每隻可愛熊都有著獨特的顏與圖案，代表著不同的性格：粉紅Cheer Bear，掛著雷雨烏雲性格直率燥動；深藍Grumpy Bear，掛著四葉草代表好運氣等。穿過彩沿著虹橋，便來到由10024Jumbo Size Carebears熊組成，以漸變顏排列成超現實壯觀公仔牆，可與好友同打卡分享綿綿溫暖！

同場發售系列CareBears可愛周邊，包括40款限量CareBears及三款kkplus 亞洲發特別版：14Calming Heart Bear香氣公仔、9 Sweet Celebrations Bear香氣公仔，以及9 Birthday Bear公仔，還有毯、⽑⼱等單品。

場外特設Y2K少女地帶，隨著復古風潮，帶來《我係忌廉》、《美少女戰》、My Melody等熱賣周邊，重溫滿滿少女回憶！Y2K少女地帶更隆重推出經典青春無限影相機，以復刻價30港元(原價$60)再次體驗，選復古相框，再加上多款可愛圖案，與好友拍下屬於你們的青春時光！

活動詳情

日期：4月12日至5月14日
時間：12nn-9pm
地點：九龍旺⾓朗豪坊商場12樓kkplus Pop Up Store

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