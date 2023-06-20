好去處│Chocolate Rain麥雅端個展「Flow」 以百家布展出過千作品 用初心繼續追夢

以「Flow」為主題的藝術展中有過千作品以百家布同市民見面。

本地藝術家麥雅端在疫後復常首次舉行個展「Flow」，於6月21至26日在香港視覺藝術中心舉行，展品包括以百家布為概念的大型拼貼畫、最新「法天娜(Fatina)」立體雕塑裝置，及受歡迎的「雲遊」系列作品。

「心流」的快樂心態

麥雅端為本地著名創作品牌Chocolate Rain創辦人兼設計總監，今次以「Flow」為主題，意指一種稱為「心流」的快樂心態，希望大家以初心探索心流，尋覓真正的幸福，並通往幸福的道路。

麥雅端首次採用百家布的概念，將超過一千張的作品以大型拼貼畫向公眾展出，她表示，百家布拼貼畫的創作靈感源自小時候看見母親縫補時的堅韌，希望利用百家布的意念提醒大家要保持初心，無論面對著多少困難都要向夢想勇往直前。