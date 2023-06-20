好去處│Chocolate Rain麥雅端個展「Flow」 以百家布展出過千作品 用初心繼續追夢

本地藝術家麥雅端在疫後復常首次舉行個展「Flow」，於6月21至26日在香港視覺藝術中心舉行，展品包括以百家布為概念的大型拼貼畫、最新「法天娜(Fatina)」立體雕塑裝置，及受歡迎的「雲遊」系列作品。
「心流」的快樂心態
麥雅端為本地著名創作品牌Chocolate Rain創辦人兼設計總監，今次以「Flow」為主題，意指一種稱為「心流」的快樂心態，希望大家以初心探索心流，尋覓真正的幸福，並通往幸福的道路。
麥雅端首次採用百家布的概念，將超過一千張的作品以大型拼貼畫向公眾展出，她表示，百家布拼貼畫的創作靈感源自小時候看見母親縫補時的堅韌，希望利用百家布的意念提醒大家要保持初心，無論面對著多少困難都要向夢想勇往直前。
重溫「雲遊」好評之作
除了大型百家布拼湊畫外，亦有全新「法天娜」立體雕塑裝置，以恐龍、蘑菇、冬甩、雲遊等不同造型示人。此外，「雲遊」系列在「油街實現」展出後大受好評，故今次再次從20件壓克力布本作品中挑選出部分作品，以個展形式讓市民作精選重溫。
「雲遊」系列中，以法天娜雲遊港島東區的地標建築為主題，包括皇都戲院、京華招牌、北角泳棚等，加上法天娜天馬行空的幻想，將港島東的一景一物的活力呈現眼前。
「Flow」詳情
日期：6月21日至26日
時間：3pm─9pm(6月21日)、10am─9pm(6月22至26日)
地點：中區堅尼地道7A號香港視覺藝術中心5樓展覽廳
藝術家駐場導賞
麥雅端希望在藝術展中與公眾有更深入的交流，讓大家更了解她的創作理念，特別在展期間安排「藝術家駐場導賞」環節，由麥雅端親自帶領大家遊走法天娜的幻想空間。
日期：6月23/24/25/26日
時間：12nn─5pm (6月23/25/26日)、10am至12nn (6月24日)