好去處│D2 Place花潮與2023 Art Central藝術大師作品展

每年這個時候市民不愁寂寞，因3月為「香港藝術月」，各類文化活動紛紛登場。此外。踏入3月是春季賞花的好時機，除了停辦3年的維園花卉展重新揭幕外，市面充斥著以花做主題的產品、美食、商場布置，耀眼吸睛，影出來的相片，靚到令人讚嘆，怎不教人心花怒放！

食 玩 買 D2 Place 「花」款百變 100% Flower Power 體驗 定期舉辦人氣周末市集的D2 Place，踏入3月注入flower power，為市民搜羅「花」多眼亂的餐飲美食、產品及打卡位，多達28間商戶參予其中，並以花為創作靈感推出各類產品，包括精品、服飾、髮飾、工作坊、餐飲美食……多不勝數。 除了在商場內，在商場外也可以感受滿滿 Flower Power！Yarn [email protected]的Flower Power變奏版也即將於4月正式登場，一朵朵栩栩如生的針織花卉將遍佈D2 Place一期對出長義街及長荔街，記得緊貼社交平台上的最新消息，親臨欣賞打卡，讓生活增添一抹春日氣息。

查詢： Website: http://www.d2place.com Facebook: http://www.facebook.com/d2place Instagram: @D2Place

Art Central 2023 三大展區集 70 間藝廊 300 位藝術家助陣 作為香港藝術月的重頭戲之一的Art Central 2023，將於3月22至25日在會展登場，藝術迷一次過可欣賞來自世界各地70間藝廊、超過300位藝術家的作品，包括有香港、釜山、約翰内斯堡、紐約、馬德里、東京等地區，雲集畫廊新晉菁英，以及國際知名藝術大師的精心傑作，並分佈在主展區、特選展位及個人展覽三個展區展出。預售門票現已開售。市民可提前預訂門票，以享優惠：https://artcentralhongkong.com/zh/visit