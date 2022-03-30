好去處｜DEVILROBOTS 25周年展 To-Fu家族惡搞系列名畫

Shout Art Hub & Gallery與DEVILROBOTS將於尖沙咀海港城舉辦「DEVILROBOTS 2022- 25 周年展」，除了31幅特別創作的畫作外，展覽還展出特別版的人物玩具模型。

To-Fu家族作為DEVILROBOTS最受歡迎的系列，今次展覽將展出20幅To-Fu家族原創畫作，每幅限量1幅，以及8幅To-Fu家族數字版畫，每版限量25幅。其中最有趣的就是To-Fu的惡搞系列，惡搞並借鑒世界名畫《吶喊》和《戴珍珠耳環的女孩》，創作出 To-Fu's Scream和 To-Fu with a Earring，這個系列也將在展覽中作為原創畫作和數字版畫展出及售賣。