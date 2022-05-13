熱門搜尋:
MIRROR演唱會 加息 奇異博士2 荃灣豬肉佬 姜濤 疫情 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 樓價
返回
生活
2022-05-13 16:35:00

好去處｜IKEA舉辦首個「周末解悶市集」支持本地小店 仲有搖搖及劍球表演+打卡贏$1,000禮品卡

分享：

IKEA唔只賣家傢俬，更將首次舉辦集購物、玩樂及打卡於一身的「周末解悶市集」，邀請本地小店擺攤，更請來花式劍球及搖搖團隊到店内表演，將門店打造成優閒好去處。市集將由521日起至612日，每逢周末於指定分店舉行。另外，港澳分店同時設有購物禮遇及多個「有趣打卡位」，展示出不同IKEA動物公仔於多個鬼馬夏日的生活情景内，到現場打卡的朋友更有機會贏取1,000元的IKEA禮品卡。

8間本地質感設計小店參與

是次市集為其四個周末，逢周六、日將分別於銅鑼灣、九龍灣、沙田及荃灣分店內舉行。在疫下，不少本地小店都大受影響，IKEA特意請來8間本地特色攤檔及品牌參與是次周末市集，以行動支持本地小店，提供平台與大眾互相交流；而攤檔種類由精緻飾品、生活好物、客制化手工精品到療癒畫作都一應俱全。

本地特色攤檔：

Gwong¹ Candle Studio光蠟燭工作室：造型多樣的擴香石，是不少香氛迷愛用的產品。以可愛烘焙甜品造型示人，放於IKEA的托盤和餐具上，更顯精緻逼真。既可以作為家居點綴，亦可以令空間充滿香氣，一舉兩得。 Gwong¹ Candle Studio光蠟燭工作室 Gwong¹ Candle Studio光蠟燭工作室 Hallo, goodbye 貓貓耳環 Hallo, goodbye 貓貓耳環 Hallo, goodbye 貓貓耳環 Hallo, goodbye 貓貓耳環 Saturday Studio 週六工作室：近年風靡歐美的流體藝術，以無拘束隨意流動的創作特點，令每件作品都獨一無二，Saturday Studio不單把流體藝術創作成一幅幅畫作，更應用於手機殻、時鐘面及可愛招財貓零擺設上，將流體藝術呈現於生活上。 Saturday Studio 週六工作室 文字師 WORDist：喜歡於石頭上作畫的彩繪文字師bewordlist，在粗糙的小石繪上文字、詩句與畫像後，令平凡石頭頓成撫心暖魂的治癒之物，既留住文字美，同時又為石頭賦予二次生命。 文字師 WORDist 文字師 WORDist 文字師 WORDist Handmadeship：長大後為口奔馳，很容易遺忘兒時那種簡單無憂的幸福感。品牌的創作理念來自兒時回憶和香港情懷，透過每件充滿港式風格的產物引發跨世代的共嗚。 Handmadeship SCKCART：由香港平面設計師及插畫家Sharon Chong創立的個人品牌，主要繪畫客制獨特寵物畫像和卡品，以手繪英文字及以水彩或針筆繪畫出不同食物和風景等，以溫暖療癒的風格記下生活點滴。 SCKCART 手作J－橡皮印章DIYJASON Eraser Stamp：手作J透過一筆一劃，將客人訂製的寵物及人像圖案刻畫於橡皮印章，以精緻工藝將香港新舊事物為題雕刻成印章，透過每個印章訴說故事。 手作J－橡皮印章DIYJASON Eraser Stamp

IKEA 香港限定周末解悶市集詳情

52122 銅鑼灣分店

52829 九龍灣分店

635 沙田分店

61112 荃灣分店

時間：中午1200至晚上7:00

周末精彩表演：

除了特色攤位外，IKEA更邀請了香港花式劍球協會及專業搖搖表演團隊參與是次市集，不單會即場表演示範，與大眾一同交流互動，更會在現場擺設攤檔，讓有興趣學習的朋友進一步了解。

Let's Yo 專業搖搖表演團隊：由多個本地世界級搖搖選手組成的團隊，為大家帶來精彩的花式表演。 (表演日期：5月21日、28日、6月4日及11日，時間：下午3:00) 香港花式劍球協會：劍球歷史悠久，而「香港花式劍球協會」是由香港元老級劍球運動員－李浩翔創辦，除了會提供專業訓練及花式劍球表演外，更旨為將劍球運動在香港普及流行。 (表演日期：5月21至22日、28至29日、6月4至5日，以及11至12日，時間：下午3:00)

動物公仔打卡位 

IKEA的動物公仔一向深受喜愛，今個初夏將在港澳5間分店打造出各式各樣的有趣夏日生活情境，如動物浴堂、Art Jamming大會、沙灘日光浴、運動會等多個鬼馬打卡位，讓兩地粉絲都可以與一眾動物公仔合照打卡。

「有趣打卡位」得獎活動

有打卡影相位當然不少得得獎活動，由521日至612日，凡於各香港及澳門分店內指定的「有趣打卡位」前影相打卡，將照片上傳到Instagram，賬號設定需為公開帳號，並加上地點標記及參賽組別hashtag，分別為：一人盡慶組 #IKEASingleFUN (單人照) ；二人同行組 #IKEADoubleFUN (兩人合照)；拖男帶女組 #IKEATripleFUN (三人或以上的合照)，即有機會贏取價值1,000元的IKEA禮品卡。得獎名額共6名，IKEA將由每個組別内各地選出一名最具創意的得獎者，並於613日於IKEA Instagram Story公佈。

另外，由2022519日起至612日，顧客凡於任何港澳分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心，顧客單一消費滿$100，憑即日收據可免費獲贈「解悶良方：解悶貼紙及$20優惠券」乙套。

解悶良方：解悶貼紙
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受