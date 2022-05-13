好去處｜IKEA舉辦首個「周末解悶市集」支持本地小店 仲有搖搖及劍球表演+打卡贏$1,000禮品卡

IKEA唔只賣家傢俬，更將首次舉辦集購物、玩樂及打卡於一身的「周末解悶市集」，邀請本地小店擺攤，更請來花式劍球及搖搖團隊到店内表演，將門店打造成優閒好去處。市集將由5月21日起至6月12日，每逢周末於指定分店舉行。另外，港澳分店同時設有購物禮遇及多個「有趣打卡位」，展示出不同IKEA動物公仔於多個鬼馬夏日的生活情景内，到現場打卡的朋友更有機會贏取1,000元的IKEA禮品卡。

是次市集為其四個周末，逢周六、日將分別於銅鑼灣、九龍灣、沙田及荃灣分店內舉行。在疫下，不少本地小店都大受影響，IKEA特意請來8間本地特色攤檔及品牌參與是次周末市集，以行動支持本地小店，提供平台與大眾互相交流；而攤檔種類由精緻飾品、生活好物、客制化手工精品到療癒畫作都一應俱全。

除了特色攤位外，IKEA更邀請了香港花式劍球協會及專業搖搖表演團隊參與是次市集，不單會即場表演示範，與大眾一同交流互動，更會在現場擺設攤檔，讓有興趣學習的朋友進一步了解。

動物公仔打卡位

IKEA的動物公仔一向深受喜愛，今個初夏將在港澳5間分店打造出各式各樣的有趣夏日生活情境，如動物浴堂、Art Jamming大會、沙灘日光浴、運動會等多個鬼馬打卡位，讓兩地粉絲都可以與一眾動物公仔合照打卡。

「有趣打卡位」得獎活動

有打卡影相位當然不少得得獎活動，由5月21日至6月12日，凡於各香港及澳門分店內指定的「有趣打卡位」前影相打卡，將照片上傳到Instagram，賬號設定需為公開帳號，並加上地點標記及參賽組別hashtag，分別為：一人盡慶組 #IKEASingleFUN (單人照) ；二人同行組 #IKEADoubleFUN (兩人合照)；拖男帶女組 #IKEATripleFUN (三人或以上的合照)，即有機會贏取價值1,000元的IKEA禮品卡。得獎名額共6名，IKEA將由每個組別内各地選出一名最具創意的得獎者，並於6月13日於IKEA Instagram Story公佈。

另外，由2022年5月19日起至6月12日，顧客凡於任何港澳分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心，顧客單一消費滿$100，憑即日收據可免費獲贈「解悶良方：解悶貼紙及$20優惠券」乙套。