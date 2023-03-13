好去處｜Jeffrey率先試玩Samsung Fun in the Dark體驗店 光影隧道打卡位/試玩人氣手遊/工作坊/限定優惠

Samsung剛推出的旗艦手機Galaxy S23系列，品牌更為此開設專門為Galaxy S23 Ultra、S23+ 、S23及Book3系列而設的期間限定「Fun in the Dark 體驗店」，由即日起至3月26日登陸沙田新城市廣場一期，除展示最新的智能產品外，更透過精心設計的S型奇幻光影隧道打卡位、手機遊戲專區及星級名人工作坊，讓用家即場感受系列的攝影功能及手遊體驗，現場購物更有限量優惠。品牌更請來新生代男神魏浚笙(Jeffrey)率先試玩及體驗，示範在光影隧道打卡。

Galaxy S23系列手機的升級Nightography黑夜亮攝功能，擅長於低光環境中拍下奪目亮麗照片。為方便顧客即場以S23系列手機拍出吸like靚相，體驗店特意打造充滿神秘感的S型奇幻光影隧道，開啟一趟光影之旅。甫進入隧道，迎來的是「幻彩潮語LED燈」打卡位。為潮語燈飾致敬流行文化，塗鴉風格設計亦增添玩味。

另外，Samsung 結合可持續發展與技術創新賦予海洋塑膠廢棄物新生命，把廢物轉化為Galaxy S23系列的新型製作原材料。今次特以Samsung OLED S95B 電視打造的「海底世界」空間，令人猶如置身於光芒迸發的深海中。

流暢遊戲運行是Galaxy S23系列的另一主打，限定店設有智能手機及手提電腦遊戲專區，將Galaxy S23 Ultra投射至Odyssey Ark55 吋 1000R 曲面電競顯示屏上，讓各路手遊愛好者玩賽車遊戲《Wreckfest》，展示賽道上風馳電掣的實力。而Galaxy Book 3 Ultra的強勁遊戲機能則會配搭Odyssey OLED G8電競顯示屏，21:9 比例畫面配以175Hz更新率和0.1毫秒反應時間，讓玩家大玩熱門足球遊戲《FIFA》時更得心應手。用家更可以與在場其他高手互相約戰，一較高下，現場勢必激起大量火花！

Samsung產品專員會簡介一系列Galaxy S23的不同功能，包括前置鏡頭應用、修圖技巧，亦會分享S Pen神秘功能，令參加者更靈活應用Galaxy S23系列於生活之中。

Samsung產品專員會簡介一系列Galaxy S23的不同功能，包括黑夜亮攝、短片剪接，亦會分享生活使用小貼士，令參加者更了解Galaxy S23系列的強大效能。

由專業攝影師Jacky分享Galaxy S23系列獨家夜攝照片。即場為參加者闡述如何應用多重曝光及黑夜亮攝技術。亦教授透過Expert RAW程式，將星海影像完美捕捉，拍下清晰的天體。

由人氣KOL Nami帶領參加者體驗Galaxy S23系列手遊時的畫面流暢度及清晰度，帶領參加者享受手遊最高境界。Nami還會現場教路手遊過關攻略。同時，更設有與參加者對戰環節，手遊迷不容錯過。

旅遊達人Jerry C會分享個人的旅遊點滴，並展示以Galaxy S23系列拍攝的照片及影片，更會即場示範旅遊拍攝的小貼士及如何使用人像自拍模式技巧。

由Amazing Neon導師示範現時非常流行的霓虹燈牌製作過程，歡迎家長及小朋友一同參與，從中享受親子互動的樂趣。同場，Samsung產品專員會分享Galaxy S23系列夜拍的拍攝及錄影技巧。參加者可以攜著五光十色DIY的燈牌到現場Nightography隧道即場感受S23系列

來自Turtle Fabric的導師會利用由環保社企Green Ladies提供的二手衣物作為寵物圍巾的原材料，親授圍巾製作，參加者可即場製作暖笠笠的寵物圍巾。同時Samsung產品專員會簡介如何利用Galaxy S23系列的人像模式為參加者愛心的寵物拍下最美麗時刻，並教授修圖功能。

Samsung產品專員會簡介 S Pen，如何應用S Pen 於搜索欄，翻譯及拍攝功能。之後書法導師Marie會即場分享如何使用S Pen在 Galaxy S23系列上製作獨一無二的個性書法簽名，並即場印製於一個木製杯墊上，供參加者留為紀念。

Galaxy S23系列集專業級攝影功能、沉浸式遊戲模式及支援Google應用程式的升級S Pen等頂尖效能於一身，一次過滿足用家不同需求。今次Samsung特意邀請旅遊達人Jerry C及網紅Nami 等星級家用家及專業攝影師，舉辦不同工作坊分享各種獨到心得，包括如何拍出專業級照片的技巧、玩盡各種潛藏功能等。

限定店驚喜購物優惠

限定店亦準備多重驚喜禮遇，由即日至3月26日即限定店舉行期間，於沙田新城市廣場指定商店購買Galaxy S23系列 ，即可獲贈 ITFIT火焰效果香氛加濕器(售價$298)，而購買 Galaxy Book 系列則可獲贈ITFIT 2-in-1滑鼠墊(售價$298)。首650名購買 Galaxy S23 系列或 Galaxy Book3系列之The Point 會員更可獲得新地商場港幣$200禮品卡乙張。

另外，限定店亦特設學生優惠，首100名可出示有效大學學生證的全日或兼讀制學生購買Galaxy S23 系列或 Galaxy Book 系列，可獲得新地商場港幣$200禮品卡乙張及Samsung晴雨兩用雨傘。同時，限定店特別推出舊機換新優惠，首100名於活動期間成功舊機換新升級Galaxy S23系列或 Galaxy Book 系列，即可獲贈ITFIT 2-in-1 頸部恆溫按摩枕(售價$938)。