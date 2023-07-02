好去處│Klook x STAYFUN仲夏吹氣遊樂園「CoComelon」@屯門市廣場 逾5,000呎4個吹氣樂園供小粉絲遊玩打卡

今個暑假Klook x STAYFUN呈獻「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園，並於7月14日至8月27日期間登陸屯門市廣場。

4 大吹氣遊樂 CoComelon世界的4大吹氣遊樂設施，包括CoComelon彩虹吹氣滑梯連西瓜泡泡池、「Wheels on the Bus！吹氣巴士造型障礙賽」、「Itsy Bitsy Spider！吹氣泡泡浴迷宮」、「Blippi與恐龍球類挑戰賽」，必定令一眾粉絲小朋友及家長奮鬥不已。