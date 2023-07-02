好去處│Klook x STAYFUN仲夏吹氣遊樂園「CoComelon」@屯門市廣場 逾5,000呎4個吹氣樂園供小粉絲遊玩打卡

深受小朋友喜愛的CoComelon在今個暑假來到香港，baby JJ連同家人及朋友登陸屯門市廣場，與小粉絲在5,000呎遊樂園過一個樂而忘返的暑假！
全球收視率最高的幼童娛樂頻道CoComelon，YouTube訂閱人數逾1.9億，排全球第3。今個月14日至8月27日Klook x STAYFUN呈獻「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園@屯門市廣場，逾5,000呎的4大吹氣遊樂區加上540吋大電視每日定時播放CoComelon熱門音樂短片，大人小朋友可以一齊投入JJ與家人、朋友的CoComelon世界。吹氣遊樂區更包括Blippi體驗專區，通過創造相關、易於理解且讓學習充滿樂趣的內容和體驗，讓家長及小朋友共度充滿笑聲與歌聲的美好時光！
4大吹氣遊樂
CoComelon世界的4大吹氣遊樂設施，包括CoComelon彩虹吹氣滑梯連西瓜泡泡池、「Wheels on the Bus！吹氣巴士造型障礙賽」、「Itsy Bitsy Spider！吹氣泡泡浴迷宮」、「Blippi與恐龍球類挑戰賽」，必定令一眾粉絲小朋友及家長奮鬥不已。
門票即日於Klook平台獨家預售，且活動不設現場實體售票。2歲或以上須購票入場，小童及成人同價，2歲以下免費入場，12歲或以下須由成人陪同入場。現場設有期間限定店，發售近40款官方產品，鐵粉緊記於購買門票時以優惠價$298加購會場限定CoComelon夏日沙灘套裝，套裝包括巨型沙灘波一個、JJ連帽沙灘巾一條。另還有Blippi的粉絲購買門票時可以優惠價$188加購會場限定Blippi環保餐具套裝(筷 子、叉、匙)及Blippi透明水樽一個。
活動詳情
日期：7月14日(星期五)至8月27日(星期日)
時間：上午11時至晚上9時(星期一至五)
上午10時至晚上9時(星期六、日及公眾假期)
地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場