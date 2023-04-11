好去處│Langham Beauty Fest S/S 2023正式開鑼 人氣美妝產品低至2折 限時派送夢幻氣球及棉花糖

告別口罩後首個迎接春暖花開的季節，一眾女生終於可以重拾化妝掃，畫上亮麗春夏妝容示人。旺角朗豪坊大型美妝概念店LANGHAM BEAUTY將於4月20日至5月21日舉行Langham Beauty Fest S/S 2023！各大人氣美妝護膚品牌任由選購，超過300款低至2折的美妝護膚禮遇、買一送一優惠、皇牌套裝精選推介等，更會有7,000多份限時多重激賞禮品，限量禮品天天不同，送完即止。