好去處│Langham Beauty Fest S/S 2023正式開鑼 人氣美妝產品低至2折 限時派送夢幻氣球及棉花糖

告別口罩後首個迎接春暖花開的季節，一眾女生終於可以重拾化妝掃，畫上亮麗春夏妝容示人。旺角朗豪坊大型美妝概念店LANGHAM BEAUTY將於4月20日至5月21日舉行Langham Beauty Fest S/S 2023！各大人氣美妝護膚品牌任由選購，超過300款低至2折的美妝護膚禮遇、買一送一優惠、皇牌套裝精選推介等，更會有7,000多份限時多重激賞禮品，限量禮品天天不同，送完即止。
線上線下同步優惠
部分精選優惠產品會在eSTORE同步上映，顧客不需大排長龍都能在網上商店血拼，入手至抵筍貨。此外，為慶祝一連串優惠活動，4月22-23日及29-30日一連兩個周末，LANGHAM BEAUTY將會派出快閃春夏派對主題車，送出夢幻鋁鏌氣球及過千包棉花糖，讓客人置身於粉紅派對之中，盡享購物樂趣。
限時活動：快閃春夏派對主題車
日期：4月22、23、29及30日(星期六及日)
時間：下午1時至5時
地點：旺角朗豪坊門外對出(砵蘭街240號)
內容：1. 追蹤LANGHAM BEAUTY Facebook或Instagram即可免費獲贈扭紋棉花糖乙包；2. 即時上載關於活動的限時動態，再[email protected]可獲夢幻鋁鏌氣球乙個。(每日數量有限，先到先得，送完即止)
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