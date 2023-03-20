好去處│MegaBox x JUST CLIMB商場攀石 攀出好生活 / 領展街市x富豪雪糕「食咗『鮮』講」

MegaBox x JUST CLIMB 商場攀石 攀出好生活

攀石可促進手、腳、眼、腦及身體的整體配合，更可訓練思考及判斷力。MegaBox聯乘本地攀石專家JUST CLIMB於即日至6月18日舉辦商場室內攀石活動──「攀出好生活」，並在商場地下竪立一道6米高的攀石柱，讓一眾健兒施展渾身解數，嘗試挑戰自己，過程刺激又有充滿樂趣，攀至最高點敲擊「勝利之鈴」，享受成功的喜悅，這個有益身心的活動適合一家大小，甚至連4歲小童也可參予。

顧客只要在MegaBox任何商戶消費滿$500或於L9 Character Zone的商戶消費$100，即可換領「Fun Wall攀爬體驗券」一張，免費參與攀石活動。