好去處│MegaBox x JUST CLIMB商場攀石 攀出好生活 / 領展街市x富豪雪糕「食咗『鮮』講」

MegaBox x JUST CLIMB商場攀石 攀出好生活
攀石可促進手、腳、眼、腦及身體的整體配合，更可訓練思考及判斷力。MegaBox聯乘本地攀石專家JUST CLIMB於即日至6月18日舉辦商場室內攀石活動──「攀出好生活」，並在商場地下竪立一道6米高的攀石柱，讓一眾健兒施展渾身解數，嘗試挑戰自己，過程刺激又有充滿樂趣，攀至最高點敲擊「勝利之鈴」，享受成功的喜悅，這個有益身心的活動適合一家大小，甚至連4歲小童也可參予。
顧客只要在MegaBox任何商戶消費滿$500或於L9 Character Zone的商戶消費$100，即可換領「Fun Wall攀爬體驗券」一張，免費參與攀石活動。
承諾「美好生活目標」免費獲運動冰巾
可持續發展，需要身體力行，持之而行。顧客願意按聯合國制定的當中6個可持續發展目標，改變個人生活，並在大會提供6款的「美好生活目標心意卡」──包括「氣候行動」、「更好地生活」、「愛護家園」、「平等待人」、「健康快樂」及「有好工作」簽名作出承諾，投放在場內的「一起行動，凝聚力量」箱子內，即可免費獲得運動冰感毛巾一條。
活動日期與時間
3月20-23, 27-30日：下午4時至晚上8時
3月26日：下午2時至晚上8時
3月24日：下午4時至6時
3月25日：下午5時至晚上8時
地點：商場地下G樓層(近Puma)
查詢：2989 3000
JUST CLIMB收費時段
日期：4月1日至6月18日(指定日期)
星期五及指定公眾假期時間：下午4時至晚上8時
星期六及星期日：下午2時至晚上8時
「Fun Wall攀爬體驗券」換領
顧客於活動期間消費指定金額，即可換領「Fun Wall 攀爬體驗券」1張，免費參與「攀出好生活」活動。
換領日期：即日至6月18日
換領時間：中午12時至晚上10時
換領地點：禮品換領/Mega Club專櫃@G
換領方法：於任何商戶電子消費滿$500/L9指定卡通主題商戶*消費滿$100，即可換領入場券1張。(數量有限，換完即止)
領展街市 x 富豪雪糕「食咗『鮮』講」
一直提供日常新鮮食材及生活用品的領展街市，由即日起至4月30日，在旗下15個街市與港人熱愛品牌富豪雪糕首度聯乘舉辦「食咗『鮮』講」活動。部分鮮活街市將特設主題打卡熱點，並推出兩款限定版精品──多功能摺疊式手提籃，以及特別版富豪購物車供換領。富豪雪糕車亦在指定日子駛進領展街市，進行快閃活動，免費派發獨特口味的雪糕，一同共享甜蜜滋味。
另外，為提倡惜食文化，由素食達人Elvis Chan以簡單食材調製獨特新穎醬料，鼓勵大家食得「唔好嘥」。此外，活動期間市民可於領展鮮活街市換領環保羅勒種子紙，鼓勵大家在家種植。
活動詳情
活動日期：即日至4月30日
活動時間：上午11時至下午7時
查詢：https://www.linkreit.com