好去處│MegaHouse三大動漫系列登陸又一城 全球首個4.5米高超巨型《SPY X FAMILY間諜家家酒》安妮亞及1:1《高智能方程式》幻象雷神登場

由日本知名模型廠商MegaHouse舉辦並結集三大動漫模型系列的「MegaHouse Festival in Hong Kong 2023」首次登陸香港，由即日起至7月3日進駐九龍塘又一城，並開放予大眾免費入場。屆時將全球首度展出4.5米高超巨型《SPY X FAMILY間諜家家酒》安妮亞、1:1《高智能方程式》幻象雷神VISION ASURADA，以及《ONE PIECE海賊王》Portrait.Of.Pirates一系列歷代路飛手辦模型主題區迎接20周年，並發售逾百款人氣動漫產品，誓必掀起全城哄動！
日本矚目模型盛事首度登陸香港
MegaHouse是一直深受日系手辦愛好者關注的日本品牌，於2009年在日本首次舉辦MEGA HOBBY EXPO即大受歡迎，自此每年均以MegaHouse Festival或MEGA HOBBY EXPO形式舉辦，為日本著名的手辦展覽，甚至擴展至台灣，成為當地年度盛事。
今年正式進駐香港，選址又一城舉辦「MegaHouse Festival in Hong Kong 2023」，並精心挑選三大主題系列，包括如同其原作漫畫《ONE PIECE海賊王》作品一樣在口碑和銷量都冠絕「日系PVC figure」圈的手辦系列「P.O.P」(Portrait.Of.Pirates)、風靡大眾超過30年的《高智能方程式》，及以Q版可愛設計並能夠透過坐姿抬頭注視著、守望著你的「Lookup」(るかっぷ) 系列。而當中以全球首度展出近4.5米高、採用「Lookup」系列第1彈造型製作的超巨型《SPY x FAMILY間諜家家酒》安妮亞最為矚目，其可愛模樣不禁令人為之心動！
屆時亦會率先展出一系列「Lookup」包括《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鬼滅之刃》、《ONE PIECE 海賊王》、《火影忍者》、《排球少年！》、《機動戰士高達水星的魔女》、《JoJo的奇妙冒險》等場景展品將會同時展出，多個經典角色抬頭仰望，極度療癒人心！
「Lookup」系列主題區旁的《高智能方程式》展區亦同樣精彩。會場將首度展出為紀念動畫30周年而設計、超過4米長的1:1「VARIABLE ACTION VARIATIONS 幻象雷神ASURADA VISION」原型，從車輛的顏色以至各個小細節如Aero Mode替換零件、推進器、輪胎、旋轉轉向及可開關的頂篷等，恍如幻象雷神穿梭來到現實世界之中，加上模型車下的亮燈賽道，真實感倍增，其彩色塗裝模型更會首次於香港展出，讓各粉絲們先睹為快！
另一面的《ONE PIECE海賊王》Portrait.Of.Pirates展區，適逢P.O.P迎接20周年，展覽牆展出多年來曾先後推出的經典系列。對一眾《ONE PIECE海賊王》和Portrait.Of.Pirates的粉絲來說是極大喜訊。
期間限定店發售多款精品
現場期間限定店將有逾百款MegaHouse及《高智能方程式》主題精品發售，當中特別加推限量100架全球早於2月份已截單的「VARIABLE ACTION幻象雷神VISION ASURADA」商品預訂，每人只限購買一架，先到先得，售完即止。另外，亦發售會場限定版「VARIABLE ACTION KIT ASURAD G.S.X Test Color Version」模型，此限定商品於過去3月舉辦的「新世紀GPX高智能方程式世界巡展名古屋GP」中首次推出即被搶購一空；除此之外更販售多款《高智能方程式》角色絨毛公仔，各位《高智能方程式》迷必絕對不能錯過！
場內將預售「Look up」系列最新商品《SPYxFAMILY間諜家家酒》安妮亞特別版，以及發售多款MegaHouse旗下高品質手辦及玩具精品，例如「P.O.P」《ONE PIECE海賊王》Warriors Alliance《和之國篇》5款人氣角色手辦，以及會場限定商品「MEGA CAT《火影忍者》鳴人喵&佐助喵 2023 Limited Version」。從經典到近年各大人氣動漫角色應有儘有，勢必再度引起一股搶購潮！
MegaHouse Festival香港2023
地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層
日期：6月8日至7月3日
展覽及期間限定店開放時間：10:30–21:00
查詢：2844 2222