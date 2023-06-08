好去處│MegaHouse三大動漫系列登陸又一城 全球首個4.5米高超巨型《SPY X FAMILY間諜家家酒》安妮亞及1:1《高智能方程式》幻象雷神登場

由日本知名模型廠商MegaHouse舉辦並結集三大動漫模型系列的「MegaHouse Festival in Hong Kong 2023」首次登陸香港，由即日起至7月3日進駐九龍塘又一城，並開放予大眾免費入場。屆時將全球首度展出4.5米高超巨型《SPY X FAMILY間諜家家酒》安妮亞、1:1《高智能方程式》幻象雷神VISION ASURADA，以及《ONE PIECE海賊王》Portrait.Of.Pirates一系列歷代路飛手辦模型主題區迎接20周年，並發售逾百款人氣動漫產品，誓必掀起全城哄動！

日本矚目模型盛事首度登陸香港

MegaHouse是一直深受日系手辦愛好者關注的日本品牌，於2009年在日本首次舉辦MEGA HOBBY EXPO即大受歡迎，自此每年均以MegaHouse Festival或MEGA HOBBY EXPO形式舉辦，為日本著名的手辦展覽，甚至擴展至台灣，成為當地年度盛事。

今年正式進駐香港，選址又一城舉辦「MegaHouse Festival in Hong Kong 2023」，並精心挑選三大主題系列，包括如同其原作漫畫《ONE PIECE海賊王》作品一樣在口碑和銷量都冠絕「日系PVC figure」圈的手辦系列「P.O.P」(Portrait.Of.Pirates)、風靡大眾超過30年的《高智能方程式》，及以Q版可愛設計並能夠透過坐姿抬頭注視著、守望著你的「Lookup」(るかっぷ) 系列。而當中以全球首度展出近4.5米高、採用「Lookup」系列第1彈造型製作的超巨型《SPY x FAMILY間諜家家酒》安妮亞最為矚目，其可愛模樣不禁令人為之心動！

屆時亦會率先展出一系列「Lookup」包括《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鬼滅之刃》、《ONE PIECE 海賊王》、《火影忍者》、《排球少年！》、《機動戰士高達水星的魔女》、《JoJo的奇妙冒險》等場景展品將會同時展出，多個經典角色抬頭仰望，極度療癒人心！