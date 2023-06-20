好去處│MINI BIG LOVE POP UP SHOP開催！MINI HK聯乘本地可持續品牌 打造限定可持續時尚新品

由即日起至7月18日，MINI HK於又一城Festival Walk舉行「MINI HK BIG LOVE」POP UP SHOP 期間限定展覽，除展出多架MINI熱銷及旗艦車款，包括 MINI ELECTRIC、MINI COUNTRYMAN，讓市民親身體驗 MINI 的獨特魅力，更希望大眾深入了解MINI的品牌文化和支持可持續發展的理念。此外，與羅氏針織的限定聯乘產品也是本次展覽的一大亮點，傳統的針織手法配合著環保材料及製作技術結合而成的限定商品，符合現代人對可持續性的追求。
首次聯乘 發售多款限量商品
MINI HK與本地針織品牌羅氏針織合作共同推出了多款限量商品，旨在為市民帶來獨一無二的時尚新體驗，同時支持本地設計和本地工藝的發展。這些限量商品包括編織布袋、卡片套、iPad保護套、坐墊和托盤等，每一件商品都融合了MINI品牌元素和羅氏針織的設計，呈現出獨一無二的風格。為感謝市民的支持和參與，活動期間，市民只需要網上登記，即可免費換領限量鎖匙扣一個，數量有限，換完即止！
獨特的可持續時尚針織產品
這次MINI BIG LOVE聯乘擁有近五十年織造經驗的羅氏針織，推出期間限定Pop-up Shop及工作坊，並利用回收再造紗線，做出一系列MINI x LAWS KNITTERS CO-CREATION針織時尚產品。
以MINI BIG LOVE激勵樂觀人生的態度，重新演繹藝術與生活。同時，它們還提供了個性化設計服務，消費者能夠輕鬆地將自己的設計理念轉化為實際產品，以滿足自己獨特的需求和風格。MINI HK 和羅氏針織的目標是通過這種方式，激發更多人對可持續時尚的關注；同時深信這次合作計劃將成為可持續時尚的典範，這亦是打造這個聯乘系列的初衷。
Start From Zero——可持續擴香木香薰及藍牙音箱工作坊
在為期一個月的限定店中，MINI HK與本地品牌Start From Zero合辦限定工作坊，包括以環保木製作藍牙音箱 (22/6) 及擴香木香薰 (8/7) 。這次限定工作坊不僅提供了一個學習如何使用可再生材料變成實用產品的機會，還可讓參加者深入了解環保和可持續發展的知識，成為具有環保意識的消費者，鼓勵社會推動環保和可持續的發展，進一步為保護地球做出貢獻。
MINI BIG LOVE POP UP SHOP
日期︰2023年6月20至7月18日
開放時間︰11:00am - 8:00pm
地點︰九龍塘又一城 LG2層 AREA H & H1