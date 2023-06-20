好去處│MINI BIG LOVE POP UP SHOP開催！MINI HK聯乘本地可持續品牌 打造限定可持續時尚新品

由即日起至7月18日，MINI HK於又一城Festival Walk舉行「MINI HK BIG LOVE」POP UP SHOP 期間限定展覽，除展出多架MINI熱銷及旗艦車款，包括 MINI ELECTRIC、MINI COUNTRYMAN，讓市民親身體驗 MINI 的獨特魅力，更希望大眾深入了解MINI的品牌文化和支持可持續發展的理念。此外，與羅氏針織的限定聯乘產品也是本次展覽的一大亮點，傳統的針織手法配合著環保材料及製作技術結合而成的限定商品，符合現代人對可持續性的追求。

首次聯乘 發售多款限量商品

MINI HK與本地針織品牌羅氏針織合作共同推出了多款限量商品，旨在為市民帶來獨一無二的時尚新體驗，同時支持本地設計和本地工藝的發展。這些限量商品包括編織布袋、卡片套、iPad保護套、坐墊和托盤等，每一件商品都融合了MINI品牌元素和羅氏針織的設計，呈現出獨一無二的風格。為感謝市民的支持和參與，活動期間，市民只需要網上登記，即可免費換領限量鎖匙扣一個，數量有限，換完即止！