好去處│Nan Fung Place全新健身生活空間Asphodel成人兒童親子運動同樂/匯聚特色本地品牌

剛於Nan Fung Place開業的健身中心Asphodel位於二樓，佔地4,000平方呎，是香港混合健身(Cross Fit)訓練中心的始祖。這套美國健身訓練體系的組合形式多樣化，不局限於某種訓練器材，可任意自由發揮，當中結合了體操、田徑、舉重，達到全面強健的訓練系統。
Asphodel致力創造適合成人和兒童一同運動和享受的全新健身生活空間。而這裡化身成兒童鍛練基地，提供由2歲半至17歲的兒童及青少年健身課程，按年紀分為學前組、初小組、高小組及青少年組，加入大量有趣元素，增加運動動機，期望在身心發展的黃金時間給予最佳的身體鍛鍊，以及他們盡早建立健康意識及運動習慣。
Asphodel Nan Fung Place分店
地點：中環德輔道中173號Nan Fung Place L2-6-7
時間：周一至五6am-8:30pm；
周六：9am-1pm；周日：10am - 12pm
匯聚特色本地品牌 召集文創同好者
Nan Fung Place的「世界之約生活研習所」是推動可持續發展及社區文化理想的載體，引進香港各式個性店舖及獨立品牌，包括重視原材料動物友善的手造肥皂品牌肥貓肥皂、日本中古選物店HOYAT、專售有機及環保生活用品的二澳孖阿比、推動香港鬼怪文化的文創品牌豚肉窩貼、重現本地復古舊物的生活雜貨店阿叔商店、推出全新可持續服飾藝術的本地時裝品牌Earthero Studio，連同全新進駐的健身生活空間Asphodel，召集文創與健身同好者，發掘每個品牌背後的文化及香港故事，及帶動當區的文化活力。
Fat Meow肥貓肥皂
本地手工肥皂及身體護理產品品牌，秉持「配方愈簡單，對地球愈慈悲」的原則，以純素天然植物原材料，調配出各種肥皂及身體護理產品，確保各種原材料為動物友善且合乎道德種植及收割，一邊保養身體，一邊愛護地球。IG：@fatmeowsoap
HOYAT中古選物店
日本懷舊選物店，店主從當地搜羅特色中古餐具、陶瓷、家品、擺設等雜貨，讓舊物重獲新生，更會引入期間限定的日本茶品食材等，具有年代故事的中古器物，讓人流連忘返。IG：@hoyatantique
豚肉窩貼(香港鬼怪商店)
本地文創單位，其「香港鬼怪百物語」企劃以香港民間百年鬼怪傳說為主題，創作出一系列與食玩貼紙及精品雜貨，藉此圖文並茂紀錄屬於香港人的《妖怪大全》，包括七號差館、東華義莊殭屍等轉化成創作，與大眾一起探索香港歷史文化。IG：@watplimit
阿叔商店
售賣各種懷舊玩具，復古舊物，大部分為店主私人珍貴珍藏，包括搖搖、塑膠玩具、他媽哥池、紅白彈珠機、黑膠唱片等，每件舊物都是香港人的集體回憶，參觀其中，彷彿走進時光隧道。商店更與藝術家、設計師、本地單位合作及聯乘，售賣各式香港製造的產品及書籍，促進文化交流。IG：@uncle_store_hk
Earthero Studio (限定營業至6月22日)
既是本地藝術創作單位，亦推出可持續發展時裝，以低碳的方式生產之餘，同時亦着重工藝及質量，以解決時尚行業大量浪費剩餘布料的問題為目標，採購布尾製成服飾，將藝術創新與可持續性連結。IG：@earthero.studio
二澳 孖 阿比
二澳農作社聯乘阿比‧手造，售賣各種有機農作物及生活用品，如農產土特產、養生米茶、花茶、香草茶、本地醬料、環保清潔用品等。
二澳農作社成立後正式展開二澳復耕計劃，致力發展曾荒置多年的二澳村農田，並統籌農業生產及舉辦各類農耕、環保生態活動。而阿比‧手造堅持不添加調味料、防腐劑及人造色素製作以水果為材料的酵素及果乾。
IG：@yiofarm
IG：@abeyhandmade
世界之約生活研習所
營業時間：11am-8pm
地址：中環德輔道中173號Nan Fung Place一樓 Shop L3-5