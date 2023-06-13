好去處│Nan Fung Place全新健身生活空間Asphodel成人兒童親子運動同樂/匯聚特色本地品牌

剛開業的Asphodel佔地4,000平方呎，除了成人課程，更提供由2歲半至17歲的兒童及青少年健身課程。

剛於Nan Fung Place開業的健身中心Asphodel位於二樓，佔地4,000平方呎，是香港混合健身(Cross Fit)訓練中心的始祖。這套美國健身訓練體系的組合形式多樣化，不局限於某種訓練器材，可任意自由發揮，當中結合了體操、田徑、舉重，達到全面強健的訓練系統。

Asphodel致力創造適合成人和兒童一同運動和享受的全新健身生活空間。而這裡化身成兒童鍛練基地，提供由2歲半至17歲的兒童及青少年健身課程，按年紀分為學前組、初小組、高小組及青少年組，加入大量有趣元素，增加運動動機，期望在身心發展的黃金時間給予最佳的身體鍛鍊，以及他們盡早建立健康意識及運動習慣。