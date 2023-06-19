好去處│Nan Fung Place開心果甜品歌頌盛夏 26間人氣甜品店、逾100款開心果美食巡禮

Nan Fung Place連續三年以甜品歌頌盛夏，繼過去兩年慶典主角麻糬與芋泥成功在盛夏掀起一輪打卡美味熱浪後，今年主角──開心果正式登場，成為愛美食愛打卡的狂熱追隨者的期待焦點。
Nan Fung Place在6月28日至7月14日期間逢周一至周五舉行「當開心果叛逆時」—開心果美食巡禮，並於7月1日周六舉行「開心果周末大派對」，當日將有12間人氣IG甜品店及逾50款美食聚集於此，為大家帶來更多甜點美食。
無論是原粒果肉，還是變成或順滑或帶顆粒的開心果，皆是展現不同口感的醬材，獨特香濃味令人一試難忘。今次慶典開心果將會聯同26間IG爆紅甜品店分階段接力上場，帶來本地及台灣手工製作的逾100款美味甜品及烘焙品，精緻鹹甜美食，包括貝果、瑪德蓮、布丁包、Pastry酥餅、千層蛋糕、卷蛋、戚風蛋糕、盒子蛋糕等，狂熱迷不能錯過由開心果變化出來的萬千美味。
活動詳情
日期：6月28日- 7月14日
時間：周一至五 12nn-4pm
開心果周末大派對：7月1日(周六)12nn-6pm
地點：德輔道中173號Nan Fung Place 1及2樓(2樓只適用於「開心果周末大派對」)
費用：免費入場
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