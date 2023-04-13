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生活
2023-04-13 20:22:24

好去處│Nespresso限定Vertuo Pop Studio 請啡迷飲啡食雪糕

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Vertuo Pop 咖啡機六種亮麗顏色，包括經典的甘草黑和椰子白，以及充滿活力玩味的火熱紅、芒果黃、薄荷綠和海洋藍。

繼去年5月推出Vertuo馥旋系列後，Nespresso推出全新Vertuo Pop咖啡機，體積纖巧慳位，6個顏色為家居的咖啡角落增添繽紛色彩。

Nespresso特意於上環開設限定Vertuo Pop Studio，於414日至15日期間免費開放予公眾參與。場內設有6個繽紛色彩玩味個性空間，源自咖啡機6種亮麗顏色，供大家影相打卡，體驗Vertuo Pop咖啡機帶來的創意生活。

不可錯過咖啡饗宴

一場來到，除了打卡外，當然要品嘗一杯限定Vertuo馥旋系列特飲，為滿足啡迷味蕾，Nespresso與意式雪糕Messina合作的限定冰爽咖啡甜點Messina Affogatos亦不容錯過，三款咖啡配搭指定意式雪糕味道，暢享一場咖啡饗宴。

特選三款Vertuo馥旋系列咖啡，配搭指定意式雪糕味道，絕配好味到靈魂出竅。

活動詳情

日期：4月14日至15日
地點：上環德輔道西33號Soho House地下
開放時間：4月14日──下午1時至下午6時
4月15日──早上11時至下午6時
參加方法：免費入場

產品規格

•136 x 426 x 250毫米 
•智能藍牙及無線網絡科技 
•一觸即沖，簡單快捷 
•消耗量：A+ 
•預熱時間：30秒 
•自動彈出咖啡粉囊 

售價：$1,088。凡於即日至6月7日期間購買Vertuo Pop，均可獲$100禮券，供下次購買咖啡粉囊或咖啡配件時使用。

www.nespresso.com/hk

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