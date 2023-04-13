好去處│Nespresso限定Vertuo Pop Studio 請啡迷飲啡食雪糕

Vertuo Pop 咖啡機六種亮麗顏色，包括經典的甘草黑和椰子白，以及充滿活力玩味的火熱紅、芒果黃、薄荷綠和海洋藍。

繼去年5月推出Vertuo馥旋系列後，Nespresso推出全新Vertuo Pop咖啡機，體積纖巧慳位，6個顏色為家居的咖啡角落增添繽紛色彩。 Nespresso特意於上環開設限定Vertuo Pop Studio，於4月14日至15日期間免費開放予公眾參與。場內設有6個繽紛色彩玩味個性空間，源自咖啡機6種亮麗顏色，供大家影相打卡，體驗Vertuo Pop咖啡機帶來的創意生活。

不可錯過咖啡饗宴 一場來到，除了打卡外，當然要品嘗一杯限定Vertuo馥旋系列特飲，為滿足啡迷味蕾，Nespresso與意式雪糕Messina合作的限定冰爽咖啡甜點Messina Affogatos亦不容錯過，三款咖啡配搭指定意式雪糕味道，暢享一場咖啡饗宴。

活動詳情 日期：4月14日至15日

地點：上環德輔道西33號Soho House地下

開放時間：4月14日──下午1時至下午6時

4月15日──早上11時至下午6時

參加方法：免費入場