好去處│Nespresso限定Vertuo Pop Studio 請啡迷飲啡食雪糕

繼去年5月推出Vertuo馥旋系列後，Nespresso推出全新Vertuo Pop咖啡機，體積纖巧慳位，6個顏色為家居的咖啡角落增添繽紛色彩。
Nespresso特意於上環開設限定Vertuo Pop Studio，於4月14日至15日期間免費開放予公眾參與。場內設有6個繽紛色彩玩味個性空間，源自咖啡機6種亮麗顏色，供大家影相打卡，體驗Vertuo Pop咖啡機帶來的創意生活。
不可錯過咖啡饗宴
一場來到，除了打卡外，當然要品嘗一杯限定Vertuo馥旋系列特飲，為滿足啡迷味蕾，Nespresso與意式雪糕Messina合作的限定冰爽咖啡甜點Messina Affogatos亦不容錯過，三款咖啡配搭指定意式雪糕味道，暢享一場咖啡饗宴。
活動詳情
日期：4月14日至15日
地點：上環德輔道西33號Soho House地下
開放時間：4月14日──下午1時至下午6時
4月15日──早上11時至下午6時
參加方法：免費入場
產品規格
•136 x 426 x 250毫米
•智能藍牙及無線網絡科技
•一觸即沖，簡單快捷
•消耗量：A+
•預熱時間：30秒
•自動彈出咖啡粉囊
售價：$1,088。凡於即日至6月7日期間購買Vertuo Pop，均可獲$100禮券，供下次購買咖啡粉囊或咖啡配件時使用。