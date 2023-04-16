好去處│SOWGOOD！果燃失敗障礙賽暨嘉年華 讓孩子不怕失敗 發揮正能量

小朋友的成長過程難免遇到障礙，學習面對失敗、重新出發才是最重要。聖雅各福群會陳廷驊基金會SOWGOOD！正向品格教育館，將於本月23日(周日)舉行「SOWGOOD！果燃失敗障礙賽暨嘉年華」(賽事暨嘉年華)，讓孩子在活動中，學習發揮正能量，不怕失敗，勇敢面對挑戰的成長心態。
300米障礙賽道學習正向品格
當天設有近300米的障礙賽道、以及多個免費攤位遊戲，小朋友將與家長通過一系列的關卡，過程考驗小童的跑步、跳躍和平衡力等體能，從而培養出忍耐力、堅毅和不怕困難的品格能力。另有一站式物品配對平台GOODS-CO舉辦小型換物會，讓市民即場捐贈物品或接收其他人分享的閒置物品，實踐重用精神。同場更設有正向市集，由本地手作人擔任檔主，售賣自家創作的飾物、擺設及日用品等，藉此展示他們創造力的成果。
活動詳情
日期：4月23日(周日)
時間：早上10時至下午5時
地點：九龍灣建造業零碳天地(Portion A)
對象：3至8歲小朋友及其家庭
收費活動：「SOWGOOD！果燃失敗障礙賽」
$200/3次，參加者將獲贈「擁抱失敗」工具書一本、電子證書及豐富禮物。
免費活動：低碳正向嘉年華及市集、家長教養短講、繪本故事分享和舞蹈表演。
報名方法：網上報名
https://forms.gle/uVFWc6ueZ3r7XReQ6
查詢：3974 4671