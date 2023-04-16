好去處│SOWGOOD！果燃失敗障礙賽暨嘉年華 讓孩子不怕失敗 發揮正能量

300 米障礙賽道學習正向品格

當天設有近300米的障礙賽道、以及多個免費攤位遊戲，小朋友將與家長通過一系列的關卡，過程考驗小童的跑步、跳躍和平衡力等體能，從而培養出忍耐力、堅毅和不怕困難的品格能力。另有一站式物品配對平台GOODS-CO舉辦小型換物會，讓市民即場捐贈物品或接收其他人分享的閒置物品，實踐重用精神。同場更設有正向市集，由本地手作人擔任檔主，售賣自家創作的飾物、擺設及日用品等，藉此展示他們創造力的成果。