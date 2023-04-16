好去處│v walk聯乘香港圓網球總會 考反應練身手 教練駐場指導

運動對身體有益，家長可趁周末帶子女去商場免費玩耍，盡情放放電，過個輕鬆愉快的周末。V Walk為小朋友精心打造最強活力「Q彈馬卡龍躍動祭」，特別聯乘香港圓網球總會，舉辦刺激好玩的圓網球活力運動營，小朋友可以從中鍛煉身手及反應，訓練團隊合作精神。場內更設有「甜蜜童樂天地」，各式各樣的攤位遊戲讓小朋友盡情玩樂。
多元化的新興運動及攤位遊戲
時下最潮的運動圓網球，現在V Walk有得玩，現場有教練指導小朋友擊球動作、殺球及接球技巧，圓球擊中或跌落地面為之完局，絕對是考驗隊友之間團隊合作的新興運動！
日期：即日至5月6日
時間：(星期一至五│公眾假期除外) 下午2時30分至晚上6時30分
(星期六、日及公眾假期) 上午11時30分至晚上6時30分)
(每節約20分鐘) (有專業教練在場指導)
活動詳情：The Point會員憑指定積分(周六、周日及公眾假期1,500分，其他日子1,000分)，即可為小童換領電子參加證。完成活動後可獲頒證書1張。
對象：只限5至11歲小童參加。
趣味轉轉樂
家長可以帶小童隨意轉動糖果色系的齒輪，滿足寶寶探索好奇之心，訓練手部精細動作及顏色形狀認知，對其手眼協調能力有很大幫助。
圓球滾滾樂
遊戲板上有不同顏色及大小的球洞，瞄準目標後，就施展滾球絕技，測試下自己是否最眼明手快？
糖果釣釣樂
在這個尋寶遊戲中，每位參加者會有一支釣竿，參加者需要站在指定位置，於限時30秒內使用道具釣起指定數量的冬甩或 馬卡龍，便能獲得豐富獎品，好玩又刺激，你又怎可以錯過。
彩球拋拋樂
這個遊戲很考準繩度及協調能力，參加者會被分發5個球，只需站在指定位置內，成功將球擲中不同顏色的圈內，便可得分，換取豐富的獎品！
(週末限定)甜蜜童樂天地
日期：即日起至5月6日(逢星期六、日及公眾假期)
地址：V Walk地下中庭
時間：上午11時30分至晚上6時30分
參加方法：The Point會員關注V Walk微信公眾號或追蹤V Walk Instagram，即日憑100分換領「糖果釣釣樂」電子參加證1次。 另會員讚好V Walk指定Facebook/微信帖文，即日憑100分換領「彩球拋拋樂」電子參加證1次。