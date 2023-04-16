好去處│v walk聯乘香港圓網球總會 考反應練身手 教練駐場指導

運動對身體有益，家長可趁周末帶子女去商場免費玩耍，盡情放放電，過個輕鬆愉快的周末。V Walk為小朋友精心打造最強活力「Q彈馬卡龍躍動祭」，特別聯乘香港圓網球總會，舉辦刺激好玩的圓網球活力運動營，小朋友可以從中鍛煉身手及反應，訓練團隊合作精神。場內更設有「甜蜜童樂天地」，各式各樣的攤位遊戲讓小朋友盡情玩樂。

多元化的新興運動及攤位遊戲

時下最潮的運動圓網球，現在V Walk有得玩，現場有教練指導小朋友擊球動作、殺球及接球技巧，圓球擊中或跌落地面為之完局，絕對是考驗隊友之間團隊合作的新興運動！

日期：即日至5月6日

時間：(星期一至五│公眾假期除外) 下午2時30分至晚上6時30分

(星期六、日及公眾假期) 上午11時30分至晚上6時30分)

(每節約20分鐘) (有專業教練在場指導)

活動詳情：The Point會員憑指定積分(周六、周日及公眾假期1,500分，其他日子1,000分)，即可為小童換領電子參加證。完成活動後可獲頒證書1張。

對象：只限5至11歲小童參加。