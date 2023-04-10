好去處│Whatever. Coffee與12位本地藝術家合辦《ArtNimal》 展開動物狂想曲

每年4月22日是世界地球日，Whatever. Coffee在4月幻化成動物園，透過與12位本地藝術家合作，畫出動物的生活、與人類相處的點滴。展覽名為《ArtNimal》──動物如藝術，形態各異並變化多端，只要細心觀察便能發現可愛之處。《ArtNimal》展覽將於即日至4月30日在Whatever. Coffee舉行，內容主題共有三部分，包括貓奴必看的「貓之印記」、帶有哲學色彩的「動物與我」及展現生物獨特美態的「生物圖鑑」。

第一部曲：貓之印記

據2018年的政府調查顯示，全港近一成的住戶有飼養貓狗，家貓共有18萬隻。貓咪大多性格隨性，行為經常意想不到，對人們愛理不理，卻令貓奴們欲罷不能。藝術家除了向家中的貓大爺致敬外，還為貓咪展開歷險之旅。貓咪乘搭巴士在都市漫遊、遊走深水埗、化身成為雪糕車貓店長及招財貓、最厲害的更衝上月球。

第二部曲：動物與我

動物與人類之間是互惠共生的關係，到底人類的決定如何影響其他生物？PATPATKATE的《Thanks Giving》作品呈現載著可愛白白豬的貨車，令人不禁聯想到它們正前往的目的地。為何我們會被某些動物 徹底融化，但有些動物則化為日常午餐？nothing_wrong.hk 則透過作品《It ain't right/s》展示人類像動物一樣被囚禁，讓人反思我們對待動物的方式。Kitty_nekochan 在《地鐵上的鹹魚》描繪出失去夢想的我們其 實可能已變成鹹魚而不自知。

第三部曲：生物圖鑑

藝術家亦單純從美的角度出發，以不同方式展現動物美的姿態，效果同樣令人驚艷。Yorkily更以金魚搖擺 的姿態為靈感，幻想金魚在森林穿梭。Whatever. Coffee希望大家試著從不同作品中擴闊想像，思考動物與人的關係，重新認識一個個生命如何影響我們。當然亦可以不用想太多，只是來喝一口咖啡，享受被動物們的「萌」治癒。