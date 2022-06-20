一個屬於兒童的電影節 《夏日電影合家歡》

親子電影節《夏日電影合家歡》，精選5部精彩的動畫和長片，適合家長與小朋友和電影迷一起欣賞歡度夏日。 精選多齣國際影展得獎作品 這個由康樂及文化事務署電影節目辦事處舉辦的節目，致力為小朋友及青少年，搜羅富有意義的精彩電影，當中包括多齣曾在2020年於《舒靈格爾國際電影節》榮獲觀眾大獎的法國電影《時空交換生》(2020)，這齣電影講述兩個來自不同時空的女孩，身份互換從而解開身世之謎。由多個歐洲動畫團隊合力製作的定格動畫《天堂鼠樂園》(2021)，是歐洲近年少見的大規模定格動畫創作，影片曾榮獲2021年《捷克電影電視雄獅獎》最佳動畫，和2021年《上海國際電影節》金爵獎最佳動畫兩項殊榮。

言志好戲適合仝人收看 而改編自德國著名兒童故事書的《我朋友係巨★》(2021)，於今年《克羅地亞普拉電影節》獲頒兒童電影觀眾大獎。此外，兩部動畫《不老寶藏「猜、情、尋」》(2021)與《特工兔學園》(2022)均以歷險和團隊合作為主線，都是非常言志的作品。連場好戲均設中、英文字幕，大朋友和小朋友均合收看。