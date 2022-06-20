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2022-06-20 04:29:06
日報

一個屬於兒童的電影節 《夏日電影合家歡》

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一個屬於兒童的電影節 《夏日電影合家歡》

親子電影節《夏日電影合家歡》，精選5部精彩的動畫和長片，適合家長與小朋友和電影迷一起欣賞歡度夏日。

精選多齣國際影展得獎作品

這個由康樂及文化事務署電影節目辦事處舉辦的節目，致力為小朋友及青少年，搜羅富有意義的精彩電影，當中包括多齣曾在2020年於《舒靈格爾國際電影節》榮獲觀眾大獎的法國電影《時空交換生》(2020)，這齣電影講述兩個來自不同時空的女孩，身份互換從而解開身世之謎。由多個歐洲動畫團隊合力製作的定格動畫《天堂鼠樂園》(2021)，是歐洲近年少見的大規模定格動畫創作，影片曾榮獲2021年《捷克電影電視雄獅獎》最佳動畫，和2021年《上海國際電影節》金爵獎最佳動畫兩項殊榮。

《時空交換生》

《時空交換生》的兩個女孩，二人長相一樣，卻分別來自1942年和2020年，因一個神奇木箱而穿越到彼此的時空。

《天堂鼠樂園》

《天堂鼠樂園》講述小老鼠和小狐狸，因意外來到動物天堂，同心協力闖過難關。製作團隊設計了超過80個場景和近百個角色模型。

言志好戲適合仝人收看

而改編自德國著名兒童故事書的《我朋友係巨★》(2021)，於今年《克羅地亞普拉電影節》獲頒兒童電影觀眾大獎。此外，兩部動畫《不老寶藏「猜、情、尋」》(2021)與《特工兔學園》(2022)均以歷險和團隊合作為主線，都是非常言志的作品。連場好戲均設中、英文字幕，大朋友和小朋友均合收看。

《我朋友係巨★》

《我朋友係巨★》主角羅拉，某夜遇上一顆從天而降受了傷的小星星，彼此成為好朋友。

《不老寶藏「猜、情、尋」》

《不老寶藏「猜、情、尋」》是菲力尋找在大海失蹤父親的故事，他聯同老船長、獨腳鸚鵡及機靈小貓，在一個神秘島嶼，發現不可思議的寶藏，竟與父親的下落有關。

《特工兔學園》

由德國和奧地利動畫團隊合力炮製的《特工兔學園》，講述武藝了得的白兔學園師生，護送神奇復活蛋，避免被壞蛋兔和狐狸破壞。

《夏日電影合家歡》

日期/地點：8月6至14日/大會堂劇院、香港電影資料館電影院
票價：$70
購票及查詢：www.lcsd.gov.hk/fp

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