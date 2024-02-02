七師傅帶你登「天」！天際100吸盡天地靈氣 必睇七師傅獨門開運大法 龍年再創高峰

龍年將至，想一躍龍頭，感受飛龍在天？師傅教你！一於跟隨七師傅（七仙羽）步伐，乘坐全港最快雙層電梯60秒登上天際100的「龍頭」，全方位360度吸收天地靈氣！天際100邀請七師傅拍攝「七師傅與您創高峰 #天際100」新年活動宣傳影片，不但會教授獨門開運大法，協助大家催旺運勢，吸收正能量祈求好運，更會傳授正偏財位打卡吸財法。天際100的能量太強勁，連七師傅都不斷吸、吸、吸！2月5至29日期間，上天際100行大運，本地訪客更可享55折門票優惠！

55 折優惠齊上天際 100 行大運 今個新年，一於和親友上天際100行大運，找出方位催旺運程！本地訪客可享55折門票優惠，成人港幣108元、小童或長者港幣75元。 活動日期： 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 29 日 開放時間：每日上午 10 時至晚上 8 時 30 分 門票詳細資料： https://sky100.com.hk/zh-hant/offers/ 活動詳情： https://bit.ly/3Uf2VHX

闊別 4 年 大年初二煙花匯演 闊別4年、璀璨奪目的農曆新年煙花匯演將於大年初二舉行，天際100特別推出「農曆新年煙花匯演套票」，售價為每位港幣520元，包括夜間煙花門票及迎賓飲品。在觀景台觀賞璀璨煙花之餘，現場還有變臉表演、彩虹書法攤位和麵粉公仔手作攤位活動。 農曆新年煙花匯演： 2024 年 2 月 11 日晚上 6 時 30 分至 9 時 30 分

至於大年初三，吉祥物「易易」亦會現身與一眾可愛的小朋友與大家拜年，為旅客帶來舞龍表演，感受新年氣氛；更會邀請財神大派禮物寓意大家有豐收的一年。