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2024-02-02 07:30:00

七師傅帶你登「天」！天際100吸盡天地靈氣 必睇七師傅獨門開運大法 龍年再創高峰

資料由客戶提供

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龍年將至，想一躍龍頭，感受飛龍在天？師傅教你！一於跟隨七師傅（七仙羽）步伐，乘坐全港最快雙層電梯60秒登上天際100的「龍頭」，全方位360度吸收天地靈氣！天100邀請七師傅拍攝「七師傅與您創高峰 #天際100」新年活動宣傳影片，不但會教授獨門開運大法，協助大家催旺運勢，吸收正能量祈求好運，更會傳授正偏財位打卡吸財法。天際100的能量太強勁，連七師傅都不斷吸、吸、吸！2529日期間，上天際100行大運，本地訪客更可享55折門票優惠！

七師傅祝大家龍年心想事成，恭喜發財！

七師傅祝大家龍年心想事成，恭喜發財！

55折優惠齊上天際100行大運

今個新年，一於和親友上天際100行大運，找出方位催旺運程！本地訪客可享55折門票優惠，成人港幣108元、小童或長者港幣75元。

活動日期：202425日至2024229
開放時間：每日上午10時至晚上830
門票詳細資料：https://sky100.com.hk/zh-hant/offers/
活動詳情：https://bit.ly/3Uf2VHX
農曆新年煙花匯演將於大年初二（2月11日）舉行

農曆新年煙花匯演將於大年初二（2月11日）舉行

闊別4 大年初二煙花匯演

闊別4年、璀璨奪目的農曆新年煙花匯演將於大年初二舉行，天際100特別推出「農曆新年煙花匯演套票」，售價為每位港幣520元，包括夜間煙花門票及迎賓飲品。在觀景台觀賞璀璨煙花之餘，現場還有變臉表演、彩虹書法攤位和麵粉公仔手作攤位活動。

農曆新年煙花匯演：2024 211日晚上630分至930
吉祥物「易易」將於大年初三（2月12日）現身與大家拜年

吉祥物「易易」將於大年初三（2月12日）現身與大家拜年

至於大年初三，吉祥物「易易」亦會現身與一眾可愛的小朋友與大家拜年，為旅客帶來舞龍表演，感受新年氣氛；更會邀請財神大派禮物寓意大家有豐收的一年。

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天際100「愛在天際 幸福宣言尊尚套票」亦甜蜜登場

天際100「愛在天際 幸福宣言尊尚套票」亦甜蜜登場

適逢年初五是214日情人節，「愛在天際 幸福宣言尊尚套票」亦甜蜜登場，天際100已為情侶預備鮮花束，長達9米巨型玻璃屏幕的示愛動畫留言及拍照留念等。

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