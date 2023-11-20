上水出現歐陸聖誕小鎮 打卡必到 人寵同樂 與主子歡度不一樣聖誕

在聖誕節這個普天同慶的大日子，除了與家人和朋友歡聚慶祝外，又怎能少了親愛的「主子」呢？於今個聖誕，上水廣場除了變身為法國歐式聖誕小鎮，帶大家感受濃濃的節日氣氛外，更特別推出專為毛孩而設的「聖誕毛孩Furry Pawty」，讓你與愛寵一起盡情享受節日的快樂！

為迎接聖誕佳節，上水廣場中庭已華麗變身，成為法國歐式聖誕小鎮，除特設有歐陸式的建築，讓大家仿如身處法國小鎮的街道外，配合佈滿特色聖誕裝飾和華麗燈飾，閃爍亮麗的聖誕樹，讓你可隨手拍出充滿歐陸聖誕氣氛的打卡照。場內更精心打造了聖誕瑰麗花海、歐陸式建築打卡位、聖誕法式小車等3大瑰麗浪漫打卡位，讓你影完相後放上社交媒體，必定可吸引滿滿的點讚。

上水廣場內逾20個美妝品牌，包括CANVAS、Clarins、Clinique、Elizabeth Arden、Estee Lauder、GUERLAIN、INNISFREE、Jurlique、Kiehl's、Lancôme、L'OCCITANE、M‧A‧C、SHISEIDO、The Body Shop、The history of Whoo、Sabon、 SK-II、SkinCeuticals、YSL等正聯手展出多款聖誕倒數月曆及熱賣聖誕套裝，無論妳是準備以最吸睛的聖誕妝容出席不同的聖誕慶祝活動，還是想為閨密預備驚喜節日禮物，都可以找到妳想要的，美妝控朝聖不容錯過！商場更推出【Beauty Rewards 美妝賞】消費禮遇，The Point會員於推廣期內於商場指定美妝商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即賞2倍積分及換領多款美妝扮靚福袋，各位靚靚萬勿錯過！

北區首個寵物友善商場 特設多項寵物服務

上水廣場早前更推出全新「聖誕毛孩Furry Pawty 」，打造成北區首個寵物友善商場，於商場5樓晴空花園特設「夢幻聖誕小鎮」寵物專用打卡場景及玩樂設施、聖誕寵物特色手作市集等，你更可為愛寵報名參加於12月24日舉辦的Santa Paws扮嘢大賽。憑指定日期電子貨幣單一消費滿指定金額，可帶主子參加毛孩聖誕造型體驗。此外，還有聖誕毛孩禮包換領，讓您與愛寵盡情享受邊買邊玩的樂趣！於今個聖誕更特設有「寵物美容專區」，有專業動物療癒師將為愛寵提供「毛孩芳療按摩」、「毛孩音叉療癒」、「毛孩家居護理」等美容服務。

而5樓晴空花園亦設戶外休憩區及用餐區，更有寵物用品租借服務，方便主人可以和毛孩一同戶外用餐，讓牠們盡情放電，實行與寵同樂！