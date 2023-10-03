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好去處
2023-10-03 04:31:48
日報

中秋國慶長假期 人寵逼爆YOHO MALL

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元朗YOHOMALL

今個中秋連國慶長假期，各大商場人頭湧湧外出慶祝節日，元朗YOHO MALL於十月舉行一系列活動與市民慶祝佳節，當中包括，在剛過去的中秋節及國慶於YOHO MALL I 露天廣場的中秋晚會及慈善萌寵市集，商場聯乘本地非牟利組織「香港拯救貓狗協會」，於市集期間將進行義賣活動，同時亦有夜間戶外 Busking 音樂表演，以及寵物啤酒換領，人寵共聚歡度中秋。

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錯過了中秋活動的你不必擔心，商場由即日起至10月23日繼續與香港精釀啤酒協會打造：「可能係首個人寵都飲得手工啤盛會—『頭搖又尾擺節』」在YOHO MALL I 中庭設有啤酒文創市集及嘉年華遊戲、打卡裝置兩大區域，挑戰3大「醉」梗要好玩嘉年華遊戲，包括：「PUB YOHO」挑戰經典酒吧投球遊戲Beer Pong、「啤一Beer」電流棒遊戲、「不醉不歸」套圈圈，攤位遊戲幸運技術兩兼備！最後再到「BEER FEST啤酒四面台」，抬頭更見「鬼佬涼茶」霓虹燈裝飾，每個角度都可以打卡。另外，位於YOHO MALL I 露天廣場的「Tap & Chill」休閒區延伸場內DOT PARK， 打造全新日系木造裝潢人寵共融休閒專區，毛孩可以在草地上放電跑動，累了便到一旁的毛孩專屬小桌子休息。除此之外，響應政府夜經濟，YOHO MALL亦推出「新地商場 · 夜遊加倍賞」，The Point會員晚上8時後於場內消費，即享雙倍積分，車主於晚上8時至10時入車，更可獲贈1 小時免費泊車券。

元朗YOHOMALL

YOHO MALL X香港精釀啤酒協會－「頭搖又尾擺節」
日期：即日起至 2023 年 10 月 23 日
時間：上午11時至晚上10時
地點：YOHO MALL I中庭

「Tap & Chill」休閒區  
日期：即日起至 2023 年 10 月 23 日
時間：上午10時至晚上10時
地點：YOHO MALL I露天廣場

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