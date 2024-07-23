乖巧寶寶現身藍田 小小馬戲雜技訓練班 小朋友學習馬戲雜耍 上台演出盡顯才能

小朋友放暑假，可以有很豐富精彩的節目。領展旗下的藍田啟田商場，為慶祝新翼已完成全面翻新，於今個暑假聯乘超人氣原創卡通角色乖巧寶寶，將舉辦「啟」夢馬戲派對，除與香港馬戲團合作，為市民提供精彩馬戲雜技表演外，更特別開設「小小馬戲雜技訓練班」，將馬戲雜耍藝術帶入社區，讓小朋友學習馬戲雜技，更有機會走上舞台表演。

啟田商場新翼不但引入超過30間消閒娛樂、餐飲及零售商戶，包括佔地超過9,000呎的大型室內人氣親子兒童樂園100Fun樂滿紛，場內設有多個玩樂區域；加上美國冒險樂園、弘勝跆拳教育、24/7 Fitness、玩具站及牛奶冰室等，亦改善了商場的設施和公眾休憩空間，讓一家老少可盡情在商場食、買、玩。由7月25日起至8月25日，商場將變成馬戲樂園，除了增設乖巧寶寶馬戲樂園打卡場景及遊樂區外，乖巧寶寶將首次於商場舉辦見面會（7月28日及8月18日）與粉絲見面，Link Up會員於場內購物滿指定金額可儲電子印花，儲滿印花即可換領乖巧寶寶限定禮品。

精彩馬戲表演 大眾不容錯過

馬戲迷要注意，香港馬戲團將於7月28日及8月17日的下午2時30分，到啟田商場2樓活動空間，為大家帶來讓人嘆為觀止的馬戲雜技演出。而為小朋友而設的「小小馬戲雜技訓練班」則已於Link Up手機應用程式上招生，會員成功登記預約，並於活動當日在啟田商場以即日電子消費滿400元或以上，即可參加一節訓練班，跟隨專業雜耍藝人學習包括呼拉圈、轉碟及水晶球等，完成訓練的小朋友，不單可獲頒證書，更有機會參與8月25日下午2時30分於商場舉辦的「馬戲才藝大匯演」，與香港馬戲團、赤龍鼓號樂團及SDM爵士芭蕾舞學院等多個本地表演團體，一同上台演出。

指定消費參加DIY工作坊 製作專屬小擺設

商場於7月25至8月25日期間的每個周六及周日，都會舉行DIY工作坊，Link Up會員只需於商場內即日以電子貨幣累積消費滿250元或以上，即可參加一節「小木偶彩繪工作坊」，親手製作專屬的小木偶精美小擺設；又或選擇參加由100Fun樂滿紛贊助的「Kalos Blocks方頭小花運動積木工作坊」，以積木砌出新奇的極限運動造型，完成後可額外獲得100Fun樂滿紛限定貼紙一張。