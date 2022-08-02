九巴退役巴士展覽 仲夏綠遊觀塘 細味今昔發展

觀塘市中心一帶的重建發展進行得如火如荼，市建局亦一直積極推動智慧城市和綠色環保概念，如去年4月，矚目地標YM2裕民坊及全港首個採用「人車分隔」概念的裕民坊公共運輸交匯處就率先投入服務。即日起至8月28日，市建局聯乘九巴於YM2裕民坊舉辦《YM2與您綠遊仲夏》，以「減碳綠色、智慧城市生活」為主題，展出多款退役巴士與珍貴藏品，更有全新一代九巴電動巴士，帶領大家遊歷市建局及九巴於觀塘的服務演變里程。

退役巴士4星期輪流展出

活動期間，YM2裕民坊UG公眾休憩廣場將會一連4星期分別展出多款退役巴士及全新一代九巴電動巴士，帶大家跨越各年代的觀塘。率先登場有俗稱「紅燈籠」的利蘭珍寶巴士，於1978年3月22日開始投入服務，從英國購入後九巴將車身塗上紅色，故被不少市民稱為「紅燈籠」，極具紀念價值。此外，於指定日期亦有丹尼士11米巨龍、利蘭奧林比安11米等「熱狗」巴士和第一代空調巴士「白板車」展出，而最新及現已為市民服務的純電動巴士亦將於展期內登場。

同時，YM2裕民坊UG大堂設有「綠遊．觀塘發展」展覽，闡述市建局新構建的裕民坊公共運輸交匯處，為大家呈現可持續性發展及糅合人車分隔的智能技術，並展出多款珍貴的巴士歷史藏品，包括部份古董車票、員工證及徽章等。

期間限定店開催 指定電子消費有賞

而場內L1更特設期間限定店，除了不同主題精品外，更會發售一系列最新裕民坊專屬限定精品，包括Q Bus巴士模型、文件夾及鎖匙扣等。此外，為響應新一輪電子消費券，商場同步推出「裕民消費加碼賞」，即日起至8月28日期間，惠顧最多兩間不同YM2裕民坊商戶，並以電子貨幣即日消費滿港幣400元，即可換領指定型號Tomica合金車一架；消費滿港幣1,000元，更可換領CityStory小城故事拼裝積木一套。如使用消費券計劃指定儲值支付工具付款，包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap &Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，更可額外獲贈港幣20元裕民坊商場優惠券一張。