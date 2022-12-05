人氣漫畫海賊王ONE PIECE亞洲巡迴展香港首站 16大主題展區+8大遊戲關卡 體驗熱血刺激的航海之旅

全球擁有眾多粉絲的人氣漫畫《海賊王 ONE PIECE》現已於亞洲進行巡迴展出！由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造的《大海賊時代！亞洲巡迴展》以香港作為亞洲首站，須購票入場，成人門票$258，特惠票（12歲以下小童）$178。由即日起至翌年2月5日，於iSQUARE國際廣場4樓帶來超高互動性及參與感的沉浸式體驗。展覽設有16個主題專區，以及8個AR手機與實體遊戲關卡，配合特製光影聲效，重現多個著名場景。更設有期間限定商店，售賣多款《海賊王》獨家主題精品，各位《ONE PIECE》迷切勿錯過！

16大主題展區呈現經典場景 12位角色巨型雕塑首度登場

香港作為亞洲區首站，這次特展會由《海賊王 ONE PIECE》故事開初到最新章節，完整呈現草帽小子一伙的冒險世界。特展一共劃分成16個展區，高度還原經典篇章及場景，包括：「空島沉浸體驗」、「再見前進號」、火拳艾斯被囚禁的「海底大監獄」、瑪林科特「頂峰戰爭」、與四皇之一大媽海盜團對決的「圓蛋糕島」，以及與「百獸」怪童激戰的最新篇章「和之國」篇，都會一一重現。再配合生動逼真的視覺效果、氣勢磅礡的音樂特效，讓觀眾恍若置身漫畫場景當中。

是次展覽展出多個全球首展的大型雕塑，機會實屬難得！包括由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑，當中充滿令人著迷的精緻細節，粉絲可以率先近距離欣賞，並在社交媒體上載合照，吸引世界各地《ONE PIECE》迷的目光！