人氣漫畫海賊王ONE PIECE亞洲巡迴展香港首站 16大主題展區+8大遊戲關卡 體驗熱血刺激的航海之旅

全球擁有眾多粉絲的人氣漫畫《海賊王 ONE PIECE》現已於亞洲進行巡迴展出！由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造的《大海賊時代！亞洲巡迴展》以香港作為亞洲首站，須購票入場，成人門票$258，特惠票（12歲以下小童）$178。由即日起至翌年2月5日，於iSQUARE國際廣場4樓帶來超高互動性及參與感的沉浸式體驗。展覽設有16個主題專區，以及8個AR手機與實體遊戲關卡，配合特製光影聲效，重現多個著名場景。更設有期間限定商店，售賣多款《海賊王》獨家主題精品，各位《ONE PIECE》迷切勿錯過！
16大主題展區呈現經典場景 12位角色巨型雕塑首度登場
香港作為亞洲區首站，這次特展會由《海賊王 ONE PIECE》故事開初到最新章節，完整呈現草帽小子一伙的冒險世界。特展一共劃分成16個展區，高度還原經典篇章及場景，包括：「空島沉浸體驗」、「再見前進號」、火拳艾斯被囚禁的「海底大監獄」、瑪林科特「頂峰戰爭」、與四皇之一大媽海盜團對決的「圓蛋糕島」，以及與「百獸」怪童激戰的最新篇章「和之國」篇，都會一一重現。再配合生動逼真的視覺效果、氣勢磅礡的音樂特效，讓觀眾恍若置身漫畫場景當中。
是次展覽展出多個全球首展的大型雕塑，機會實屬難得！包括由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑，當中充滿令人著迷的精緻細節，粉絲可以率先近距離欣賞，並在社交媒體上載合照，吸引世界各地《ONE PIECE》迷的目光！
8大關卡暢玩遊戲贏禮品 KYUBI x ONE PIECE獨家限量商品
除了可以跟角色雕塑打卡合照外，Incubase Studio更特意為今次特展設計了一個手機App。觀眾進場前須先下載手機App，並到達相應專區掃描遊戲QR Code進行遊戲。場內一共有4個AR手機及4個實體遊戲主題專區，觀眾可以互動形式，體驗冒險之旅並累積懸賞積分，例如第5展區的「草帽小子一伙-動感回顧！」邀請觀眾模仿草帽小子一伙的經典動作，形神俱備者可得到更高分數。累積滿指定懸賞積分，即可贏取限量禮品。
熱血刺激的航海冒險旅程又豈止於此？由即日至明年2月28日，展覽區旁邊將設有《ONE PIECE 海賊王》期間限定店，店內發售超過100款主題精品，其中包括今次特展獨家發售的紀念品。此外，香港人氣男子組合MIRROR成員Anson Kong江熚生個人自創品牌KYUBI，亦會推出「KYUBI x ONE PIECE」系列商品，於期間限定店獨家發售。