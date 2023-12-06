人氣Funmily家族萌爆現身錯視藝術展 首個30萬粒積木「奇幻聖誕博物館」登陸藍田

讓大家置身於錯視的「奇幻聖誕博物館」之中。以超過30萬粒佳樂專積木拼砌而成的「奇幻聖誕博物館」即將進駐啟田商場，搞怪積木造型的KaKa、TinTin將會在此首次粉墨登場，結 合了聖誕元素跟大家歡度佳節。

眼見的未必就是真的！手機版視錯覺遊戲玩得多，以30萬粒佳樂專積木砌成的錯視藝術聖誕博物館，似乎比手機遊戲更吸引。由12月8日起至1月1日，人氣親子兒童樂園100 Fun樂滿紛將與啟田商場，攜手推出以錯視藝術為主題的「奇幻聖誕博物館」。以超過30萬粒佳樂專積木拼砌而成的博物館，設有七大錯視藝術及特別展覽區域，包括３米高佳樂專積木聖誕樹等打卡位，以及DIY工作坊，更可以與Funmily家族成員在聖誕期間見面。另外，Link Up會員獨家消費換領KaKa & TinTin聖誕限定禮品及商戶優惠，讓粉絲玩樂之餘，又可以盡情購物。

30萬粒佳樂專打造精緻「奇幻聖誕博物館」

設7大聖誕錯視藝術展區

人氣親子兒童樂園100Fun樂滿紛集團旗下的原創藝術積木品牌「佳樂專」，於啟田商場內以超過30萬粒佳樂專積木，拼砌成「奇幻聖誕博物館」。現場亦特別設有7個結合了聖誕元素的錯視藝術展覽區。展覽區更特別設有100 Fun樂滿紛首次展出的積木畫，讓粉絲可以自由穿梭於三維錯視效果的搞鬼場景之中，與樂滿紛家族成員、積木造型的KaKa及TinTin打卡留念。除此之外，啟田商場更設有3米高的聖誕樹，並佈滿各款以佳樂專積木，拼砌出非常別緻的聖誕裝飾及禮物盒，每一處都是打卡位。

聖誕限定活動「KaKa & TinTin壓印收集卡」

及冬日期限市集

冬天是適合逛街和購物的季節，只要於啟田商場內消費滿50元，即可換領KaKa & TinTin限量版壓印收集卡，以及限定商戶優惠，在四個不同展區成功收集指定壓印後，更可換領小禮品乙份。另外，啟田商場亦會於12月14至19日將推出冬日市集，最喜歡購物的大家千萬別錯過。