人氣Jagabee Potta 薯到慈雲山 施展神奇魔法 同慶冬日佳節

無論任何時候想吃零食，薯片都絕對是熱門選擇，當中卡樂B更是最受歡迎的品牌之一。趁著聖誕和新年即將來臨，領展旗下慈雲山中心，將首次聯乘卡樂B舉辦「Jagabee魔法『卡』年華」，人見人愛薯頭薯腦的Potta將會化身魔法師，在商場設置巨型魔法陣，展現神奇魔法力量，與大家一同展開魔法之旅，歡慶冬日佳節。
由即日起至2023年1月15日，大家去探訪魔法師Potta學魔法，可先到慈雲山中心5樓，於神奇魔法書領取魔法手冊，之後便可到商場內各層的魔法能量站，收集指定的魔法印章，以提升「想像力」、「好奇心」、「分享」、「愛心」、「知識」、「智慧」、「力量」、「快樂」、「創造力」及「信念」，只需集齊五個印章，便可換取魔法卡一張；收集滿十個印章，更可換領商戶優惠券及Jagabee滋味薯條。
收集魔法卡 玩限定「卡」年華遊戲
於商場7樓空中花園，除設有直徑達10米的巨型願望魔法陣，讓你祝願佳節及新一年夢成真，以及每到晚上必成打卡熱點，長20米璀璨奪目的「夢幻星光隧道」外，更有多個週末限定的「卡」年華遊戲，包括「魔法拼拼樂」、「魔力尋法寶」、「擲出新魔法」及「神奇魔法圈」，大家可憑收集的魔法卡參加，隨時可贏豐富獎品及限定零食。你亦可參加魔法工作坊，製作聖誕小屋及裝飾，為家添節日氣氛。還有限定環保薯片袋工作坊，教你將乾淨的薯片袋，改造成實用收納袋。
憑指定消費 換限量禮品
大家亦可憑累積指定商場電子消費，換領與卡樂B聯乘推出，獨家限量的「魔法綿綿珊瑚絨被」及「Potta魔法再生物料環保袋」。於指定周末，於商場戶外舞台還有聖誕音樂表演，而Potta魔法師更會於12月24日及2023年1月2日於商場現身，與大家見面。此外，大家亦可免費下載「Jagabee魔法『卡』年華」手機貼圖，與Potta一同在這冬日佳節向親人好友送上祝福。