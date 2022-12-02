人氣Jagabee Potta 薯到慈雲山 施展神奇魔法 同慶冬日佳節

無論任何時候想吃零食，薯片都絕對是熱門選擇，當中卡樂B更是最受歡迎的品牌之一。趁著聖誕和新年即將來臨，領展旗下慈雲山中心，將首次聯乘卡樂B舉辦「Jagabee魔法『卡』年華」，人見人愛薯頭薯腦的Potta將會化身魔法師，在商場設置巨型魔法陣，展現神奇魔法力量，與大家一同展開魔法之旅，歡慶冬日佳節。

由即日起至2023年1月15日，大家去探訪魔法師Potta學魔法，可先到慈雲山中心5樓，於神奇魔法書領取魔法手冊，之後便可到商場內各層的魔法能量站，收集指定的魔法印章，以提升「想像力」、「好奇心」、「分享」、「愛心」、「知識」、「智慧」、「力量」、「快樂」、「創造力」及「信念」，只需集齊五個印章，便可換取魔法卡一張；收集滿十個印章，更可換領商戶優惠券及Jagabee滋味薯條。