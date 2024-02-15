元宵好去處2024｜各區綵燈晚會/Chubby Hearts巨型紅心藝術裝置/免費食雙人下午茶 (持續更新)

今年的元宵節是2月24日，這個節日又被稱為「中式情人節」，今年不單可以賞花燈及猜燈謎，更有直徑12米的Chubby Hearts讓大家打卡！即睇今年的元宵好去處！ 元宵好去處 2024 ｜尖沙咀文化中心露天廣場「甲辰年元宵綵燈會」 尖沙咀文化中心露天廣場將舉行「甲辰年元宵綵燈會」，今年綵燈展由非物質文化遺產辦事處同本地紮作師傅陳耀華先生合作，舞龍和紮作技藝均為本地的非遺項目，綵燈會以代表春天生機的青龍為主要設計元素，結合舞龍和紮作技藝製作《龍躍花燈‧喜迎新歲》主題花燈，當中最注目的是約1.3米高的「龍頭大哥」，以及約2.5米高的大型宮燈，五光十色的綵燈好適合打卡。 地址：香港文化中心露天廣場 日期：2024年2月2日至25日 亮燈時間：6pm - 11pm 免費入場

元宵好去處 2024 ｜市區元宵綵燈會 而市區元宵綵燈會分別會在香港文化中心露天廣場、香港單車館公園以及天水圍公園及銀座廣場3個地點舉行。香港文化中心露天廣場以「迎春接福・祥龍獻瑞」為主題，透過一系列喜慶燈組帶來濃厚節日氣氛。香港單車館公園將布置成「童趣夢幻樂園」，包括龍寶寶綵燈以及燈光閃閃的走馬燈等；而天水圍公園及銀座廣場則以「『龍』情蜜意慶新歲」為主題，有龍鳳呈祥的大型走馬燈，更有湖北省演藝集團的大型歌舞演出！ 綵燈展示日期：2月20至25日 亮燈時間：晚上6時至11時 綵燈晚會日期：2月23日（香港單車館公園）、2月24日（香港文化中心露天廣場）、2月25日（天水圍公園及銀座廣場） 時間：晚上7時30分至10時

元宵好去處 2024 ｜ Chubby Hearts 巨型紅心藝術裝置 由香港設計中心策展及呈獻、世界知名的設計師Anya Hindmarch構思的「Chubby Hearts Hong Kong」特別於情人節至元宵節期間（2024年2月14至24日）展出，橫跨中西情人節。直徑長達12米的Chubby Hearts會在中環皇后像廣場花園展示；而直徑約3米的迷你版Chubby Hearts則會在全港不同地標「快閃」展出，包括中環香港海事博物館、旺角花墟、大埔林村許願廣場，以及堅尼地城卑路乍街海濱等。 巨型飄浮紅心 日期：2024 年 2 月 14 至 24 日 時間：下午 1 時至晚上 9 時 地點：中環皇后像廣場花園 「快閃」飄浮紅心 日期：由2024年2月15日起 時間及地點：每天早上7時（香港時間）於官網公布

元宵好去處 2024 ｜黃大仙元宵市集 黃大仙區將由2月23日至25日元宵節期間，舉辦元宵市集「黃大仙元宵燈Fun樂市集」，市集約有50個參展商參與，除了特色小食、工藝品和擺設外，還有展示傳統文化藝術的攤位，如剪紙和繩結，同時亦有不同主題的工作坊，以及專門為兒童設計的繪面和扭氣球攤位。 元宵燈會期間，還有綜合文藝匯演，包括傳統藝術表演，讓遊客在欣賞美食和燈飾的同時，也能體驗到豐富的中國文化藝術。 黃大仙祠更因應元宵燈會活動延長開放時間，於正月十五(24日)當日開放至晚上10時。 黃大仙元宵市集 日期：2月23日至25日（年初十四至十六） 地點：香港黃大仙廟宇廣場

元宵好去處 2024 ｜海濱深度體驗甜蜜賞 發展局和海濱事務委員會由即日起舉辦《海濱新維度 • 拼湊生活彩圖》甲辰龍年新春期間限定裝置及活動，於2月17日(年初八)及2月24日(元宵節) 分別舉行「海濱迎龍接福賀新禧」和「海濱深度體驗甜蜜賞」等活動。 由即日至2月16日期間，首50對到訪任何3個「海濱共享空間場地」(地點) 並登記參加「海濱深度體驗甜蜜賞」打卡活動的人士，有機會於2月24日(元宵節)免費享用Harbour Fun Restaurant and Bar雙人甜蜜蜜下午茶套餐或雙人萌爆鴨仔水上單車船體驗(一節)，深度暢遊和體驗海濱的多元特色，心心相印放閃互動，享受浪漫氛圍。 元宵節當日灣仔「水上運動及康樂主題區」更會展出100個由聖雅各福群會「賽馬會力行工場＋伍威權彩虹工作室」復康人士協助製作的花燈裝飾，同場設猜燈謎遊戲，送出由本地社會企業Alchemist Creations利用曾於海濱展出之藝術裝置配件再升級改造的鎖匙扣，或香港製造的天然手工皂，數量有限，送完即止。 「海濱深度體驗甜蜜賞」— 打卡篇 報名日期：即日至2月16日 體驗日期和時間：2月24日 (星期六，元宵節) 下午2時至6時 報名表格 「海濱深度體驗甜蜜賞」— 燈謎篇 日期：2月24日（星期六，元宵節） 時間：下午2時至6時 地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」Harbour Fun Restaurant and Bar及附近範圍