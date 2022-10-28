全城狂熱 倒數迎世界盃 足球名將Fun享專業球技

四年一度的世界盃將於11月20日至12月18日期間在卡塔爾舉行，全城球迷進入倒數階段，迎接這場世界足球盛事。領展旗下將軍澳TKO Spot，於今日（10月28日）起至2023年1月1日舉辦「盛世足球狂熱」足球主題活動，除舉行《經典球衣展及自製球員卡》，以及限量人氣多用途繩索背帶及水桶包換領活動外，更有六大足球遊戲關卡及5 VS 5巨型真人足球機，並可免費試玩eFootballTM 2023遊戲。TKO Spot更與A & S Football Center合作，於11月逢周六設「免費足球培訓課程體驗」，透過好玩有趣的活動，向獲選參與培訓課程的小朋友傳授球技，一同開心迎接世界盃。

兩位港超名將，烏克蘭籍門將奧利斯(Aleks)及前港超退役足球員麥基(McKee)將任課程導師，藉活動讓小朋友體驗足球運動的樂趣和好處，從而吸引更多年輕人愛上足球運動。

港超球員任教 引起足球興趣

現於港超球會深水埗效力的奧利斯指，他於6年前因為想作出改變而從烏克蘭來港發展，直至今日已居港接近七年，由當初來港時的人生地不熟，一個人也不認識，到現時不單在港超球會效力，更實現了開辦足球學校的理想。在他心目中，香港可算是世界首屈一指的最佳城市，這亦是他於香港生活和發展的原因。當初經過近一年考察後，他於2017年創立A & S Football Center，為香港青少年提供專業足球培訓。

英籍的麥基則回憶指，他自1997年跟隨家人由杜拜移居香港，在香港上學和接受足球訓練，他的家人都十分熱愛運動，他父親及爺爺更曾是足球運動員，受家人的影響他亦熱愛踢足球，已入籍香港的他更多次代表香港出戰國際賽事，直至2019年退役。而他由於十分認同奧利斯的理念，希望為香港的年青人提供專業足球培訓，傳授他們球技和經驗，故加入成為A & S Football Center的教練。