全港首個國際級藝術派對 Glom-Glom All The Way時尚活力聖誕

想要過特別的聖誕節，不一定要飛到外國，留在香港都可以擁有一個充滿藝術氣息的聖誕，過最「潮」的聖誕節。利園區商場即日起至1月1日，推出「Glom-Glom All The Way聖誕派對」。Glom-Glom由泰國的國際插畫藝術家Jirayu Koo以簡潔線條和活力色彩設計，商場結合潮流藝術與生活態度元素，並分成四大生活美學主題，讓「潮」人在香港都能感受到，充滿時尚藝術的聖誕。利園區商場同時亦會推出線上線下聖誕消費獎賞，尊享獨家優惠及豐富禮遇。

四大Glom-Glom主題打卡位 以音樂為聖誕派對揭開序幕

希慎廣場中庭化身成巨型管弦樂團世界，除了會有「Glom-Glom 光影樂團」團員演奏聖誕樂章，亦會有一連串的週末節目演出。在12月15日，希慎廣場則會與誠品攜手舉行聖誕音樂會。另外，「Glom-Glom Home-Sweet-Home」會在希慎廣場地面(啓超道入口)設有Glom-Glom梳化打卡區，可以讓大家坐在梳化上聆聽著中庭的音樂暢談，享受慢悠悠的私人聖誕時光。