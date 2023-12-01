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2023-12-01 05:00:00
日報

全港首個國際級藝術派對 Glom-Glom All The Way時尚活力聖誕

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利園希慎廣場

▲希慎廣場設有2米高豎琴、5米長小號及七彩琴鍵階梯打卡景，化成巨型管弦樂團世界。

想要過特別的聖誕節，不一定要飛到外國，留在香港都可以擁有一個充滿藝術氣息的聖誕，過最「潮」的聖誕節。利園區商場即日起至1月1日，推出「Glom-Glom All The Way聖誕派對」。Glom-Glom由泰國的國際插畫藝術家Jirayu Koo以簡潔線條和活力色彩設計，商場結合潮流藝術與生活態度元素，並分成四大生活美學主題，讓「潮」人在香港都能感受到，充滿時尚藝術的聖誕。利園區商場同時亦會推出線上線下聖誕消費獎賞，尊享獨家優惠及豐富禮遇。

四大Glom-Glom主題打卡位 以音樂為聖誕派對揭開序幕

希慎廣場中庭化身成巨型管弦樂團世界，除了會有「Glom-Glom 光影樂團」團員演奏聖誕樂章，亦會有一連串的週末節目演出。在12月15日，希慎廣場則會與誠品攜手舉行聖誕音樂會。另外，「Glom-Glom Home-Sweet-Home」會在希慎廣場地面(啓超道入口)設有Glom-Glom梳化打卡區，可以讓大家坐在梳化上聆聽著中庭的音樂暢談，享受慢悠悠的私人聖誕時光。

連接利園一期與二期的「Glom-Glom Shine-Your-Way 時尚天橋」，Jirayu Koo將天橋打造全城注目的時尚Icon，吸引一眾潮人前來打卡，並挑選當前聖誕大熱的派對時裝。在利舞臺廣場入口，會有「Glom-Glom暖笠笠咖啡杯」主題打卡景。Glom-Glom坐在巨型咖啡杯展示「Your Brew, Your Way」慢活生活態度，半空飄浮的巨型充氣曲奇、Glom-Glom冬甩及百厭的隱藏聖誕樹等裝飾，瞬間甜蜜氣氛Double-Up。
享樂

利園希慎廣場

▲「Glom-Glom Shine-Your-Way時尚天橋」以獨一無二的時尚設計，連接利園一期與二期。

利園希慎廣場

▲Glom-Glom隱藏於利園區商場燈飾裝置內，只要成功捕捉3個或以上，有機會獲得Lee Gardens×Jirayu Koo聯乘限量獨家聖誕掛飾。

享樂聖誕購物禮遇 拎獨家Glom-Glom禮品

於即日起至2024年1月1日，憑即日電子貨幣消費滿港幣$1,000，即可獲贈Pret A Manger電子禮券港幣$50；滿港幣$5,000，可獲贈利園區電子禮券港幣$250；滿港幣$20,000，可獲贈利園區電子禮券港幣$950及LIFETASTIC電子禮券港幣$50；滿港幣$50,000，可獲贈利園區電子禮券港幣$2,400及「Lee Garden x Jirayu Koo聯乘限量獨家Glom-Glom有機聖誕掛飾」；滿港幣$100,000，可獲贈利園區電子禮券港幣$4,500及「Lee Garden x Jirayu Koo聯乘限量獨家Glom-Glom暖笠笠毛毯」。

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