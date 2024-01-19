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2024-01-19 04:28:59
日報

全港首個大型永續紙花園圃 開展東涌「蝶舞．花見」之旅

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東薈城名店倉 紙藝

東薈城名店倉聯乘本地新銳環保紙藝創作家呈獻「蝶舞。花見」新春主題活動，讓大家盡情投入充滿詩意的繁花蝶舞氛圍。

臨近新春佳節，東薈城名店倉即日起至2月22日期間，與90後本地環保紙藝創作家洪紫恩(Jennifer Hung)，攜手推出糅合中西美學及環保元素的新春主題活動「蝶舞．花見」。以象徵美好希望的「蝴蝶」及多種寓意吉祥的「年花」為設計靈感，為東薈城名店倉構思幸福詩意的的大型新年永續花藝裝置—「栩栩花蝶園圃」。由花中之王「牡丹」為新春揭開序幕，搭配各種迎春年花，營造繁花蝶舞的氛圍，寓意來年繁花似錦、錦上添花！

東薈城名店倉 紙藝

「蝶影花簾」由一組六串圓環造型的花簾組合，並以十五朵漫天盛開的紙藝牡丹及無數飄逸靈動的蝴蝶相依點綴。

群蝶舞花迎春曉 匠心打造8大紙花藝術裝置

為延續來年綿綿不斷的財富和好運，東薈城名店倉誠邀本地環保紙藝創作家Jennifer及團隊，把西方花藝「花團錦簇」及中式花藝「清靜悠遠」，與環保藝術融合，打造出充滿永續概念的「栩栩花蝶園圃」。其中包括象徵無限美好願景之「吉祥富貴」的牡丹、「圓滿幸福」的蝴蝶蘭、「自信堅毅」的百合、「樸實無暇」的水仙、「恬靜沉穩」的風信子、帶來希望的繡球花和帶來「愛情美滿」的櫻花。包括寓意幸福綿綿的「蝶『椅』綿綿」椅、好運連連的「炫彩花蝶拱門」、旺桃花運的「浪漫花見大道」、「花開滿城八角亭」祝願新一年昂首闊步、寓意愛情和婚姻和美滿的「蝶影琉轉九曲橋」及「永恆花圃」、濃濃春意盅然的「春意花席」，以及好運、財運從天而降的「蝶影花簾」。除了讓大家與摯愛打卡留念外，更祝福各位龍年花開富貴！

東薈城名店倉 利是封

凡消費滿港幣$3,000元，即獲贈限量版「花漾彩蝶」利是封套裝乙套。

Klook.com

會員獨家「花漾新春賞」 消費換領限量版新春禮品

由1月24日起至2月13日，東薈城名店倉特別呈獻「花漾新春賞」，CLUB CG會員於商場內指定商戶，以即日電子貨幣消費滿指定金額，即可換領限量版新春禮品，以及可作現金使用的CG Dollars，包括蘊含寓意的「花漾彩蝶」利是封套裝、Cath Kidston花香護膚禮品套裝及 COVA 賀年珍瓏朱古力全盒。消費後賺取會員積分即可換取CG Dollars，CLUB CG會員憑 250 分兌換1 CG Dollar；非CLUB CG會員亦可憑即日單一電子消費滿港幣2,000元或以上，即場登記成為CLUB CG會員並參與獎賞禮遇。

與此同時，凡於東薈城名店倉內，以手機掃瞄二維碼通過AI個性測試，即可創造出專屬自己的幸福彩蝶，更可獲得Cinnabon限量版蝴蝶造型曲奇餅。

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