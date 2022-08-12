全港首個「Rummikub盛夏嘉年華」別「巨」驚喜 4米闊打卡牌架 爭霸戰高手對壘

既剌激又益智的桌上遊戲Rummikub(魔力橋)一直深受大家喜愛，而由明天起至9月4日，秀茂坪商場也將此熱潮帶到商場，舉辦全港首個Rummikub主題戶外大型活動「Rummikub 盛夏嘉年華」，打造了4米闊的巨型牌架。大家打卡之餘，還可與親朋戚友比拼腦筋，利用160塊磚牌砌出千變萬化的創意組合，在這個暑假齊投入歡樂遊戲世界。

特設4米闊Rummikub牌架 4大遊戲贏精美禮品 在一連4個周末的「Rummikub 盛夏嘉年華」裡，秀茂坪商場締造了最「巨」驚喜的打卡勝地—4米闊的巨型Rummikub牌架，標誌性的3層牌架上放置了放大版的數字牌及百搭牌，讓大家自由發揮想像力，鬥智鬥力。嘉年華亦將Rummikub由經典桌上遊戲玩法，變奏出4大親子有獎攤位遊戲，包括「破冰行動」、「神射手挑戰」、「擲個好運」及「Rummikub 急轉彎」。參加者可以挑戰自己的腦筋靈活度、身手敏捷度和記憶力，更有機會贏取精美禮品。另外鯉魚門廣場於明天至8月21日周末舉行的「Rummikub 同樂日」同樣不容錯過。

「Rummikub 香港爭霸戰」

召集全港高手 贏走70周年特別版Rummikub及現金券 新手們可以到遊戲試玩區，學習遊戲基本規則，從中體驗箇中秘訣和樂趣。而高手們可以參加秀茂坪商場及鯉魚門廣場攜手舉辦的「秀茂坪商場 x 鯉魚門廣場 Rummikub 香港爭霸戰」，與全港高手一決高下。比賽將分為三個組別，包括小童組(6-11 歲)、青年組(12-17歲)及公開組(18歲或以上)，公開組不設年齡上限，務求讓年長的愛好者同樣能享受對戰樂趣。各組別的冠、亞、季軍均可獲得精美獎盃、70周年特別紀念版Rummikub及最高$3,000商戶現金券。