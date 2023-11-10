全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明襲港 官方珍藏漫畫手稿+芬蘭主題遊戲 體驗北歐式冬日假期

芬蘭被譽為聖誕老人的故鄉，不少人都希望可以親身到訪當地過一個最有氣氛的聖誕節，以及一完兒時見聖誕老人的願望！今個冬天，來自芬蘭的姆明一族從姆明谷「飛」到香港，將馬鞍山MOSTown新港城中心變身成「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」，首度展出官方珍藏漫畫手稿及全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明，打造出白色冬日姆明谷。即便留在香港，大家一樣可以體驗北歐式冬日假期！

經改良的「芬蘭木棋挑戰場」以拋圈代替擊倒小木棋，大人及小朋友齊來挑戰自己的眼界及身手！

「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」特設3大打卡及2大主題玩樂區，其中「毛毛姆明遊樂園」就放置了全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明，旁邊的水晶球更隱藏著姆明一族歌妮、史力奇、小美等的剪影。繼續深入探索，「北歐浪漫小木橋」有首度以3D經典吹笛造型亮相的1.4米高史力奇、5米高「冬日姆明屋」還原姆明故事內的經典場景。值得一提的是，姆明屋旁的紅玫瑰花園，是由環保藝術團隊DREAMCUBICS以回收膠樽物料，再糅合3D打印技術打造而成，獨一無二的花海藝術裝置，在藍白相間的聖誕樹及一眾樹精襯托下，帶大家以不一樣的環保角度探索姆明童話世界。

來到充滿芬蘭森林氣息的「雪國」，必定要體驗一下芬蘭主題玩意。「芬蘭木棋挑戰場」適合大人小朋友參與，以拋圈套中指定木棋即可勝出；另一個「姆明大冒險互動遊戲」，透過遊戲屏幕及指定動作，於限定時間內幫助姆明避開障礙物及收集花朵，一起挑戰不同難度的冒險關卡。H．COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿港幣$300或以上，即可換領遊戲券乙張以及商戶優惠券乙張。

姆明人偶指定日子驚喜現身 締造甜蜜溫馨聖誕回憶

姆明迷留意！於平安夜及聖誕節當日，姆明人偶將會驚喜現身MOSTown新港城中心與大家見面，為一眾到訪 「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」的朋友締造甜蜜溫馨的聖誕回憶。由12月1日起，H．COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿港幣$400或以上，並親臨L3會員專區，即可換領拍攝証乙張及商戶優惠券乙張。