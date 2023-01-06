再現東涌 甜迎兔年 滋味滿Fun 厚面一族創意加盟

東薈城名店倉與珍寶珠攜手打造的「FUNtastic World」，請來本地超人氣插畫師 Pok Li筆下的cheeky cheeky厚面子創意加盟，3大人氣角色厚面子、厚面女和厚面兔，除於場內6大打卡位與大家合照外，大家更可體驗一系列珍寶珠棒棒糖互動遊戲，讓大家開心暢玩新一年。

癸卯兔年將至，大家想「兔氣揚眉」，可到東涌的與珍寶珠一同感受新春佳節歡樂氣氛。市民除可於6大打卡位影靚相，向好友Fun享甜蜜祝福外，亦可盡情選購歐洲直送新品及「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」新春限量版精品。CLUB CG會員更可憑商場指定消費額或指定積分換領「FUNtastic新春厚面賞」。

指定消費換限量版新春禮品

於1月9日至29日期間，CLUB CG會員於商場內指定商戶以電子貨幣消費滿指定金額，便可換領「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」限量版新春禮品，包括厚面滿FUN利是封套裝、毛巾套裝或賀年全盒及高達650元指定商戶無消費門檻之電子現金券。而非CLUB CG會員，亦可憑2,000元或以上的合資格即日單一電子消費，即場登記成為CLUB CG會員並獲取獎賞禮遇。此外，由即日至2月5日，CLUB CG會員亦可憑2,000積分換領限量版「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」滑鼠墊。

無限FUN快閃店 逾80款產品賀新歲

商場內的「珍寶珠無限FUN快閃店」，更特別推出「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」限量版賀年文具精品，還有全新的珍寶珠糖果塔、首次於香港發售的歐洲版珍寶珠特色精品，超過80款產品可供選擇。

儲電子珍寶珠蓋章 將好運帶回家

「滿FUN棒棒學堂」，除有厚面一族加盟成為學堂的新春限定星級導師，厚面兔導師更會為電子課堂改頭換面。大家可由即日至2月5日，掃描位於二樓天橋及中庭廣場的二維碼啟動「Lolly新春電子學生證」，完成4個課堂任務後儲齊電子珍寶珠蓋章，並下載TAIKOO+手機應用程式登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，便可換領獨家「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」揮春一對及自動充氣氣球，將好運帶回家。