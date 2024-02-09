初二煙花觀賞地點｜龍年維港煙花匯演 9大觀賞地點好去處攻略

農曆新年煙花匯演事隔4年，定於年初二（2月11日）晚上8時在維港上空舉行。今年煙花匯演的主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，歷時23分鐘，共分8幕，由3艘躉船發放23,888枚煙花彈。今次為大家介紹港九多個地點，可以觀賞煙花，即睇詳情！
初二煙花觀賞地點｜灣仔金紫荊廣場及灣仔海濱長廊
市民可以經灣仔地鐵站或會展站前往金紫荊廣場，以及灣仔海濱長廊一帶。
初二煙花觀賞地點｜添馬公園及中西區海濱長廊
市民可以經金鐘地鐵站前往添馬公園及中西區海濱長廊(中環段)；另外亦可以經中環地鐵站或香港站，到摩天輪及9號10號碼頭一帶。
初二煙花觀賞地點｜尖沙咀星光大道及文化中心
除了港島區，尖沙咀海旁近星光大道及文化中心也是觀賞煙花的大熱之地。另外西九龍文化區也是不錯之選。
初二煙花觀賞地點｜觀塘海濱花園
東九龍也有不少好地方，如觀塘海濱花園及去年新開的茶果嶺海濱公園。
初二煙花觀賞地點｜海港城露天停車場
每年睇煙花最好位置，必定是海港城露天停車場，皆因天台可以容納人數超多，而且更可以180度全景觀看維港上空的煙花！不過入場人數有限，所以記得買門票。
初二煙花觀賞地點｜天星小輪碼頭
天星小輪公司於去年增設有灣仔碼頭及尖沙咀碼頭煙花觀賞區，可以270度近距離、無遮檔欣賞到維港煙花。
2月11日(大年初二）新年煙花匯演當晚，灣仔碼頭及尖沙咀碼頭增加觀賞區供有興趣人仕與家人及朋友一齊欣賞💕
📍尖沙咀天星碼頭海港遊候船區
活動時間：晚上8點開始 (晚上7點可以開始入場)
價錢：每位$388
✨最熱門觀賞煙花地點
✨地理位置超方便
✨香港島摩天大樓背景
✨攝影發燒友熱點
📍灣仔天星碼頭天台
活動時間：晚上8點開始 (晚上7點可以開始入場)
價錢：每位$388
✨超廣闊270度維港景色
✨以九龍半島背景作襯托
✨發射煙花嘅躉船就喺正前方，震撼感UP
初二煙花觀賞地點｜山頂盧吉道
位於港島的山頂盧吉道，是攝影發燒友必到看煙花的位置，現場可觀賞到以港島及九龍為背景的煙花構圖。但要留意因位置有限，建議想到場觀賞的朋友，早4小時前來霸位了。
初二煙花觀賞地點｜飛鵝山
如果不想跟別人迫的話，可以自駕或乘的士前往飛鵝山觀景台，從九龍方向觀賞維港煙花。
初二煙花觀賞地點｜啟德郵輪碼頭
在啟德郵輪碼頭上的公園，部分位置可觀看到維港兩岸的煙花。如果提早到達的話，更可順道欣賞日落！