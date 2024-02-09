初二煙花觀賞地點｜龍年維港煙花匯演 9大觀賞地點好去處攻略

農曆新年煙花匯演事隔4年，定於年初二（2月11日）晚上8時在維港上空舉行。今年煙花匯演的主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，歷時23分鐘，共分8幕，由3艘躉船發放23,888枚煙花彈。今次為大家介紹港九多個地點，可以觀賞煙花，即睇詳情！

市民可以經金鐘地鐵站前往添馬公園及中西區海濱長廊(中環段)；另外亦可以經中環地鐵站或香港站，到摩天輪及9號10號碼頭一帶。

初二煙花觀賞地點｜尖沙咀星光大道及文化中心

除了港島區，尖沙咀海旁近星光大道及文化中心也是觀賞煙花的大熱之地。另外西九龍文化區也是不錯之選。

初二煙花觀賞地點｜觀塘海濱花園

東九龍也有不少好地方，如觀塘海濱花園及去年新開的茶果嶺海濱公園。