北角匯 【毛小孩運動嘉年華OlymPETS Carnival】 人寵炎夏好去處 齊投入四年一度體育盛事

全城投入運動熱潮，共同迎接四年一度體壇盛事，連一眾毛孩亦磨拳擦掌準備大顯身手。星級寵物友善商場北角匯將於7月13至8月31日期間化身運動場館，為一眾毛孩及寵物主人打造「毛小孩運動嘉年華OlymPETS Carnival」， 讓主人可帶同愛寵一起做運動。
北角匯舉行的 「毛小孩運動嘉年華OlymPETS Carnival」，設3大體育項目，包括人寵慈善瑜伽班；「汪」式足球挑戰營，以及毛小孩跆拳道證書課程。只需憑指定捐款；或是憑The Point 會員積分換領「活動預留證」，並憑指定日期和金額的消費單據便可參加。成功參與活動或完成挑戰的毛孩，更可獲得禮物一份。於參加活動外，場內亦設包括毛小孩體操訓練場、毛孩跆拳擂台、場地單車犬、乘風破浪的汪汪、狗狗龍門陣，以及萌寵齊奪金．成為寵物之星6大比賽場景，供主人與寵物到不同場地免費自拍合影；於指定日期更有專業攝影師駐場為毛孩拍攝奪金的英姿。
工作坊為愛寵親手製作禮物
北角匯更聯手「香港愛護動物協會」、寵物資訊平台「PET-A-HOOD」及寵物活動專家「肉球城市」，開辦一連串毛孩運動課程及工作坊。包括DIY毛小孩慈善美食「盃」、DIY毛小孩專屬領巾及DIY毛小孩專屬名牌三大手作坊。同樣可憑指定捐款，或是憑The Point 會員積分換領「活動預留證」，並憑指定日期和金額的消費單據便可參加。此外，場內更設「動物拯救基金」慈善展覽和「Hello Kitty！Hello SPCA！」限量版產品義賣，以幫助保護動物及鼓勵大眾關注動物權益。商場內更設寵物友善餐廳「活Litm」，讓毛孩可在充滿法式風情的環境下品嚐源自法國的限定甜點「格仔鐵板窩夫餅」。