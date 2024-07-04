北角匯 【毛小孩運動嘉年華OlymPETS Carnival】 人寵炎夏好去處 齊投入四年一度體育盛事

全城投入運動熱潮，共同迎接四年一度體壇盛事，連一眾毛孩亦磨拳擦掌準備大顯身手。星級寵物友善商場北角匯將於7月13至8月31日期間化身運動場館，為一眾毛孩及寵物主人打造「毛小孩運動嘉年華OlymPETS Carnival」， 讓主人可帶同愛寵一起做運動。

北角匯舉行的 「毛小孩運動嘉年華OlymPETS Carnival」，設3大體育項目，包括人寵慈善瑜伽班；「汪」式足球挑戰營，以及毛小孩跆拳道證書課程。只需憑指定捐款；或是憑The Point 會員積分換領「活動預留證」，並憑指定日期和金額的消費單據便可參加。成功參與活動或完成挑戰的毛孩，更可獲得禮物一份。於參加活動外，場內亦設包括毛小孩體操訓練場、毛孩跆拳擂台、場地單車犬、乘風破浪的汪汪、狗狗龍門陣，以及萌寵齊奪金．成為寵物之星6大比賽場景，供主人與寵物到不同場地免費自拍合影；於指定日期更有專業攝影師駐場為毛孩拍攝奪金的英姿。