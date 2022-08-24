北角匯 x CATCATION《Cat.Art.Metaverse》登場 逾300幅喵畫展 玩遊戲贏獨家NFT

愛喵人士萬勿錯過，「北角匯」與本地科創團隊CATCATION合作，於8月25日至10月9日設置全港首個《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館，特別邀請著名NFT藝術家Ching Lee設計300幅以「貓咪Wain去度假」為主題之NFT藝術品，供大家免費欣賞及可選購收藏，更於館內設多個喵化日本景點供打卡留念。同時亦設線上線下貓咪主題玩樂空間，【期間限定】Cat Fun House、手機尋喵有獎遊戲及消費換領主子禮品等，讓大家可來一趟喵次元宇宙之旅。

是次展出的300幅NFT喵畫，全部均出自NFT藝術家Ching Lee之手，她受英國殿堂級貓畫教父Louis Wain啟發，創作出貓咪「Wain」以不同造型遊歷香港及日本等地的作品。大家不單可欣賞喵畫，更可選購收藏及投資，部份畫作更化身成富士山下貓溫泉、貓の忍者部屋、喵化屋台拉麵店、貓島の旅、秋葉原貓步道及貓世界之窗等6大打卡位，大家可盡情影靚相。