北角匯X歐惠芳最強「求婚大作戰」 加推放閃一流4大情人節活動

兔年「雙春兼閏月」宜嫁娶，北角匯乘勢與香港首位婚禮顧問兼香港國際大妗姐協會創辦人歐惠芳聯手推出「求婚大作戰」——提供一站式專業求婚統籌及場地服務，希望一對對愛侶能有情人終成眷屬。而「最佳求婚計劃書」大募集中獲選的得獎者，更有機會以$998的1折優惠價享受「求婚大作戰」 (原價$9,988)，為此人生重要階段留下難忘印記。



「求婚大作戰」一站式統籌服務 有機會以1折享受浪漫儀式 「求婚大作戰」套餐由求婚、慶祝、助慶環節，到如何放閃和留念，也統統安排妥當。先在北角匯ACX戲院VIP按摩影院內包場浪漫求婚，再到法式餐廳Briketenia舉行派對，期間還會送上紅玫瑰花束及名貴汽酒，令甜蜜氛圍昇華。享受美酒佳餚後，於大電視播放示愛片段，及在北角海濱花園《地膚之森》拍下美照，高調放閃。由即日起至2月5日，有興趣人士更可參加「求婚大作戰」最佳計劃書募集活動，最有創意及心思的10位將贏得1折震撼價享套餐優惠。

The Point會員由即日起至2月6日，憑100積分即可換「藉著大電視說愛你」活動預留証乙張，高調示愛。