北角匯X歐惠芳最強「求婚大作戰」 加推放閃一流4大情人節活動

兔年「雙春兼閏月」宜嫁娶，北角匯乘勢與香港首位婚禮顧問兼香港國際大妗姐協會創辦人歐惠芳聯手推出「求婚大作戰」——提供一站式專業求婚統籌及場地服務，希望一對對愛侶能有情人終成眷屬。而「最佳求婚計劃書」大募集中獲選的得獎者，更有機會以$998的1折優惠價享受「求婚大作戰」 (原價$9,988)，為此人生重要階段留下難忘印記。
「求婚大作戰」一站式統籌服務 有機會以1折享受浪漫儀式
「求婚大作戰」套餐由求婚、慶祝、助慶環節，到如何放閃和留念，也統統安排妥當。先在北角匯ACX戲院VIP按摩影院內包場浪漫求婚，再到法式餐廳Briketenia舉行派對，期間還會送上紅玫瑰花束及名貴汽酒，令甜蜜氛圍昇華。享受美酒佳餚後，於大電視播放示愛片段，及在北角海濱花園《地膚之森》拍下美照，高調放閃。由即日起至2月5日，有興趣人士更可參加「求婚大作戰」最佳計劃書募集活動，最有創意及心思的10位將贏得1折震撼價享套餐優惠。
北角海濱花園《地膚之森》成婚照拍攝熱點
【粉紅情人．放閃節】4大活動
情人節將至，北角匯及北角海濱花園《地膚之森》更是約會好去處之一。「最心動愛情勝地」《地膚之森》近日成為佳侶們及婚攝師的取景新寵，日夜景致各具魅力，在光影教堂前能拍出浪漫唯美「婚」圍。而在波波草園舉行的【粉紅情人．放閃節】4大快閃活動，不只大派心型棉花糖、粉紅氣球及有人氣Buskers駐唱，The Point會員更尊享「藉著大電視說愛你」放閃活動，示愛之餘打卡更有機會贏高達$150獎賞。