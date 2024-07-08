召集活潑喵星人！ 出戰Sports’ CATnival’夏日貓運會 必去 8 大喵喵健將打卡位 盛夏限定４大毛孩運動會

世界體壇四年一度的盛事將於7月下旬舉行，在此之前先由一眾喵星人擔任主角的「Sports’CATnival’夏日貓運會」為奧運暖一暖場！由即日起至9月8日，葵興 life@KCC 及 joy@KCC化身成夏日貓運會會場，場內有8大熱門運動場館，一系列運動項目任喵選擇！另外，在指定週末更會舉行限定4 大毛孩運動主題活動，各位大朋友及毛小孩請做好熱身運動，準備投入活力盛夏！

由life@KCC 打造屬於萌貓的夏日貓運會，分為8大熱門運動場館，包括︰田徑、籃球、足球，跳水甚至滑板，場館內更隨處可見5位萌貓小隊隊員的身影，可愛的模樣簡直融化大家的心！踏進場內，3米高的貓咪滑板場率先映入眼簾，花貓隊長站在3米高的滑板場頂端，嫻熟地邊吃魚邊滑板，小白貓還有布丁貓都湊熱鬧一起踩板，貓主子的靈敏度果然更勝一籌！

為了好好慰勞主子完成所有比賽項目，場內更設有貓主子最愛的貓爪柱，讓萌爆肉球得到寵幸，主子們更可走進杯內和貓咪一同感受喵星球的最高榮譽。

週末限定 4 大毛孩派對活動 毛孩們盡情放電

喜愛熱鬧的萌貓小隊特別準備多項令萌貓和汪星人都能同樂的派對活動，不同週末更精心推出不同的活動，令夏日貓運會的熱浪更熱鬧，包括︰毛孩萌爆跨欄障礙賽、親親毛孩競技賽等！

至於好靜的毛小孩則可參與寵物瑜伽，和寵主一同互動及增進彼此感情，擺出不同瑜伽招式，更可留下最 IG-able 的美照！喜歡打扮的毛孩和寵主就千萬不要錯過「毛」特兒 Fashion Show，為愛寵打扮成最潮運動風穿搭，成為最吸睛的「毛」特兒！