周末好去處丨南豐紗廠的愛情主題嘉年華市集　出Pool靠今次？

受疫情影響，因限聚令及食肆停止營業，港人的娛樂活動亦因此被限制不少。和朋友見面相處的時間減少了，少不免感到孤單。在這個周末，2022年5月14至15日位於南豐紗廠3樓及M樓，由Freeture Concept主辦、知名感情故事投稿平台Couple Murmur合辦的《「錦鯉出Pool未？」｜嘉年華市集》或者可以成為你其中一個心水好去處！是次嘉年華市集設有市集區及活動區，透過各類型嘉年華活動，相信無論你是單身或者蜜運中，也能享受其中。

嘉年華式市集：遊戲活動與市集購物集於一身 是次嘉年華市集與其他手作市集有所不同，Freeture Concept為大家預備緊扣主題的嘉年華活動，希望遊客能同時感受活動區的歡樂氣氛，同時享受市集區購物樂趣。入場人士更可獲任務卡一張，完成指定任務後可獲得由市集檔主提供的小禮品！ 除任務卡外的小禮物，今次Freeture Concept準備了另一個秘密小任務，完成後可獲神秘禮品！歡迎於會場向主辦方查詢。

單身人士：「轉角扭到愛」扭蛋機活動 愛情話題是年青人的熱門話題，其中最熱烈討論的就是「單身」議題。對於單身的朋友仔，主辦方準備了不同活動讓遊客擴闊社交圈子，其中最受注目的必定是Couple.murmur 為大家預備的「轉角扭到愛」扭蛋機配對活動！只要你肯踏出第一步，實有機會！ Couple.murmur 為知名感情故事投稿平台，希望大家能珍惜緣份，並且發洩完依然要做個理智的男朋友或女朋友。

單身「狗」派對 南豐紗廠為寵物友善的活化商場，主辦方為讓狗仔也可以感受到嘉年華活動熱烈氣氛，將於會場內與協辦方一同舉辦單身「狗」派對。雖然未出Pool的人會被戲稱「單身狗」，但這個單身「狗」派對卻是名副其實讓寵物狗仔參與！ Suppaw是全港首個網上寵物領養平台，心願是希望『浪浪不再』！他們會整合最新領養資訊，跟進領養過程和關懷領養後狀況，希望領養後主人同寵物都開心。

單身人士： 單身狗畫班 而不是寵物狗仔的一眾單身狗，亦可以參加由協辦方肥仔 Feijai Sketches舉辦的「單身狗畫班」！打破傳統沉悶的「Speed dating」形式，讓人出pool出得文藝、出得優雅，除了交朋結友，亦可多學一項技藝！ 肥仔 Feijai Sketches於2016年開始舉辦寵物油畫班與及提供訂畫服務。他所招收的女學生為數不少，因緣巧合下，決定以「單身狗畫班」形式，為他所教的女學生招姻緣。