周末好去處 美食博覽食盡世界

剛剛於昨天正式開幕的美食博覽，是每年暑假的城中盛事，不妨趁著這個周末假期到灣仔會展，入場參觀及選購各式環球美食及餐飲，齊齊以味蕾看世界！

每年美食博覽都有不少人氣產品備受矚目，今年也不例外。例如首次發售的馬來西亞真正樹上熟貓山王冰皮月餅，以為台灣「KiKi麵店(KiKi茶)」推出的「KiKi嘗．月」奶皇月餅禮盒、醬料和預製茶，均會在展覽期間提供限量快閃優惠，記住把握機會搶購！

更不要錯過設有六大主題區的尊貴美食區，分別有「亞洲．料理」、「歐美．戀饌」、「甜藝．閒情」、「綠色．味力」、「咖啡．醇香」，以及今年新設的「啤酒．暢飲」主題，匯聚來自亞洲和歐美的頂級佳餚。值得留意的精選環球產品例如山梨縣甲州市鮑魚煮貝套裝、橡果飼養伊比利亞黑毛豬香腸、澳洲的嘉拉蜂蜜條等，為入場人士締造國際美食盛會。

今年「公眾館」有多個地區展團透過本地代表參展，包括中國內地的農業農村部農業貿易促進中心、廣西壯族自治區及重慶市，海外代表則有日本青森縣、日本貿易振興機構和印尼，呈獻當地特色美食及飲食文化。「貿易區」亦設有多個地區展館，包括中國內地多個省份如浙江、湖北，及以網上形式參展的四川展館。想尋找湖北野生茶油、四川松露酒等特色產品便不要錯過此展區。

提提大家，「尊貴美食區」將開放至本周日(8月14日)，而「貿易區」只會開放至明天(8月13日)。請瀏覽美食博覽網站 www.hkfoodexpo.hktdc.com/tc查閱更多展會詳情。