嚴選全港5個寵物公園 港九新界都有 周末人寵放電必去！

不少主人都會趁假日帶家中的毛孩外出散步放電，其中公園就是不錯的選擇。要找到容許寵物內進的公園卻不容易，以下就為大家介紹港九新界5個寵物公園，大部分都設有完善的寵物設施。主人們一於趁周末帶毛孩去玩耍吧！

港島寵物公園｜鰂魚涌海濱花園 鰂魚涌海濱花園為康文署其中一個狗公園，面積達3,000平方米，且鄰近鰂魚涌海濱長廊，有約半公里長的長廊，非常適合狗狗奔跑放電。主人一邊散步，一邊欣賞維多利亞海景，非常寫意。公園內設涼亭、座椅及狗糞收集箱，配套設施相對較少。 地址：鰂魚涌海裕街

開放時間：24小時

港島寵物公園｜中西區海濱長廊上環段 中西區海濱長廊的上環段同樣設有狗公園，面積為1,500平方米。公園內有大草坪、小食亭及寵物角，帶狗狗散步之餘更可以順便野餐！配套設施方面有垃圾桶、狗糞收集箱、洗手設備及狗廁所等寵物友善設施，非常方便。 地址：上環中港道

開放時間：24小時

九龍寵物公園｜蝴蝶谷道寵物公園 蝴蝶谷道寵物公園為九龍區內最大的狗公園，面積達7,000平方米！公園亦比其他寵物公園設有更多不同寵物友好設施，如飲水器、狗糞收集箱，亦有供毛孩玩樂的欄杆、模擬排水管道、跳躍圈環等。不過要注意公園並非24小時開放，凌晨12點就會關閉。 地址：深水埗蝴蝶谷道2號

開放時間：07:00-00:00

九龍寵物公園｜D2 Place「寵物共享」天台花園 D2 Place向來都是一個寵物友善的商場，除了有日式寵物超市及歡迎毛孩內進之外，一期天台亦設有寵物公園讓狗狗放電。仿真草地上擺放多款寵物玩樂設施，包括跳環、寵物隧道等等，亦有提供沖洗設施，主人可在玩樂後為寵物簡單梳洗。花園亦設有戶外悠閒桌椅，讓主人放鬆休息兼呼吸新鮮空氣！ 地址：九龍深水埗區長沙灣長義街9號

開放時間：10:00-22:00

D2 Place天台設有多個寵物玩樂設施。