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2022-06-22 04:29:06
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嚴選全港5個寵物公園 港九新界都有 周末人寵放電必去！

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嚴選全港5個寵物公園 港九新界都有 周末人寵放電必去！

不少主人都會趁假日帶家中的毛孩外出散步放電，其中公園就是不錯的選擇。要找到容許寵物內進的公園卻不容易，以下就為大家介紹港九新界5個寵物公園，大部分都設有完善的寵物設施。主人們一於趁周末帶毛孩去玩耍吧！

 

港島寵物公園｜鰂魚涌海濱花園

鰂魚涌海濱花園為康文署其中一個狗公園，面積達3,000平方米，且鄰近鰂魚涌海濱長廊，有約半公里長的長廊，非常適合狗狗奔跑放電。主人一邊散步，一邊欣賞維多利亞海景，非常寫意。公園內設涼亭、座椅及狗糞收集箱，配套設施相對較少。

地址：鰂魚涌海裕街
開放時間：24小時

鰂魚涌海濱花園

設有涼亭，供主人及寵物休息。

鰂魚涌海濱花園

鰂魚涌海濱花園鄰近海濱長廊，可以一邊散步，一邊欣賞維多利亞海景。

港島寵物公園｜中西區海濱長廊上環段

中西區海濱長廊的上環段同樣設有狗公園，面積為1,500平方米。公園內有大草坪、小食亭及寵物角，帶狗狗散步之餘更可以順便野餐！配套設施方面有垃圾桶、狗糞收集箱、洗手設備及狗廁所等寵物友善設施，非常方便。

地址：上環中港道
開放時間：24小時

中西區海濱長廊上環段

狗廁所旁邊設有洗手設備，方便主人及寵物清潔。

中西區海濱長廊上環段

中西區海濱長廊上環段的寵物公園有大片草坪，供狗狗奔跑放電。

九龍寵物公園｜蝴蝶谷道寵物公園

蝴蝶谷道寵物公園為九龍區內最大的狗公園，面積達7,000平方米！公園亦比其他寵物公園設有更多不同寵物友好設施，如飲水器、狗糞收集箱，亦有供毛孩玩樂的欄杆、模擬排水管道、跳躍圈環等。不過要注意公園並非24小時開放，凌晨12點就會關閉。

地址：深水埗蝴蝶谷道2號
開放時間：07:00-00:00

蝴蝶谷道寵物公園

寵物玩樂設施上印有狗狗圖案，非常可愛。

蝴蝶谷道寵物公園

蝴蝶谷道寵物公園為九龍區內最大的狗公園。

九龍寵物公園｜D2 Place「寵物共享」天台花園

D2 Place向來都是一個寵物友善的商場，除了有日式寵物超市及歡迎毛孩內進之外，一期天台亦設有寵物公園讓狗狗放電。仿真草地上擺放多款寵物玩樂設施，包括跳環、寵物隧道等等，亦有提供沖洗設施，主人可在玩樂後為寵物簡單梳洗。花園亦設有戶外悠閒桌椅，讓主人放鬆休息兼呼吸新鮮空氣！

地址：九龍深水埗區長沙灣長義街9號
開放時間：10:00-22:00

D2 Place「寵物共享」天台花園

亦有提供沖洗設施，在玩樂後為寵物簡單梳洗。

D2 Place「寵物共享」天台花園

D2 Place天台設有多個寵物玩樂設施。

新界寵物公園｜環保大道寵物公園

位於將軍澳的環保大道寵物公園，為全港最大的狗公園！公園大致分為大寵物區、小寵物區及草地區3個區域。亦有不同玩樂設施，例如樹洞隧道、障礙圈等。當然少不了狗廁所、狗糞收集箱、寵物沖洗區等，狗狗跑到污糟都可以立即沖涼。公園被大片草地包圍，鄰近將軍澳海濱，主人在放狗之餘，更可來個海景野餐，絕對愜意！

地址：將軍澳環保大道
開放時間：07:00-22:30
 

環保大道寵物公園

當然少不了狗狗玩樂設施！

環保大道寵物公園

環保大道寵物公園大致分為3個區域，包括大寵物區、小寵物區及草地區。

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