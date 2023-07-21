四大商場變身夏日好去處 發放正能量與眾歡度暑假

生活雖苦，但你要甜！今個暑假不少商場已為大家計劃好各種精彩節目，以下精選的四大商場活動，特設多元化打卡點、工作坊及優惠，發放快樂與正能量，與大家元氣滿滿地歡度今個夏天！

Relax! Monday Bruce首次登陸荃灣廣場 幫打工仔打氣

相信每位打工仔在Monday Blue時也如人氣角色「星期一的布魯斯(Monday Bruce)」，極度厭世只想「扮」工。由即日起至9月3日，這位「扮」工界MVP首次登陸香港，來到「荃灣廣場x Monday Bruce『扮』工室放暑假」主題打卡佈置，場內6大打卡位的「扮」工實錄絕對會令大家身同感受！全港首間「洗錢就快樂期間限定店」亦會於7月29日起開幕，讓大家購買全新主題限定精品。商場更加推4大食買玩恩物 ，如「夏日爆買爆賞 」、低至半價餐廳優惠，「慰勞」大家。