四大商場變身夏日好去處 發放正能量與眾歡度暑假

生活雖苦，但你要甜！今個暑假不少商場已為大家計劃好各種精彩節目，以下精選的四大商場活動，特設多元化打卡點、工作坊及優惠，發放快樂與正能量，與大家元氣滿滿地歡度今個夏天！
Relax! Monday Bruce首次登陸荃灣廣場 幫打工仔打氣
相信每位打工仔在Monday Blue時也如人氣角色「星期一的布魯斯(Monday Bruce)」，極度厭世只想「扮」工。由即日起至9月3日，這位「扮」工界MVP首次登陸香港，來到「荃灣廣場x Monday Bruce『扮』工室放暑假」主題打卡佈置，場內6大打卡位的「扮」工實錄絕對會令大家身同感受！全港首間「洗錢就快樂期間限定店」亦會於7月29日起開幕，讓大家購買全新主題限定精品。商場更加推4大食買玩恩物 ，如「夏日爆買爆賞 」、低至半價餐廳優惠，「慰勞」大家。
Smile! 置富Malls 20周年 X Messy Desk 釋放安多酚
適逢20周年，置富Malls由即日起以「『置』Happy 遊香港」為主題大搞「生日派對」，分享這份喜悅。打響頭炮有「置 Happy20周年感謝祭」終極大抽獎，送出總值逾30萬的獎品。另一亮點為聯乘香港插畫藝術家Messy Desk的可愛角色走入旗下4大商場，以【置富 Malls X Messy Desk「置」Happy 遊香港】為題帶來各具特色的主題裝置，激發大家的安多酚。當然其他豐富活動如女團Lolly Talk於8月13日現身紅磡置富都會的「置」Happy生日Party，同樣不容錯過！
Cheers! 慈雲山中心 X Fueki DIY快楽製造所 Kawaii開心打卡
慈雲山中心則邀請了人氣文具品牌角色Fueki君(漿糊仔)，與商場吉祥物Dreamy Friends聯手現身全港首個「Fueki DIY快楽製造所」，由即日起至10月2日向大家大派歡樂。【慈雲山中心 x Fueki DIY快楽製造所】設有四大打卡熱點，如Fueki DIY 快楽製造所」打卡場景裝置、包羅萬有的「Fueki x Dreamy Friendsの自撮影写真館」、戶外的「大型の空気Fueki君」及「五顏六色Fueki DIY工作坊」，Link Up會員消費滿指定金額更可換購限定版紀念品。大家還可於「五顏六色Fueki DIY工作坊」自由配搭不同顏色的Fueki君，以及品嘗「慈雲山限定口味」的粒粒雪糕！
Chill! TOYZEROPLUS X LuLu豬 進駐The ONE組夏日旅「豚」
LuLu豬也不再懶洋洋，來一場說走就走的向日葵探險之旅！The ONE於即日起至8月31日，舉辦 【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」】，由3位換上全新夏日造型的LuLu豬作為「豚」長。出發前先在「旅『豚』集合點」集合；然後帶你乘坐全球首架「LuLu豬列車號」前往「LuLu豬向日葵花甫」；再於「LuLu豬夢幻攝影基地」以萬花筒角度下打卡留下難忘回憶；最後一站當然是買手信，「LuLu豬夏日Chill級旅『豚』期間限定店」將分三階段帶來逾50款會場限定精品。