太古城首個巨型綠色聖誕園地 與迪士尼角色「GROW with LOVE」

由即日起至1月1日，太古城中心與迪士尼攜手推出綠色聖誕主題活動「GROW with LOVE」，只要身處商場，就猶如來到聖誕綠色園地，呼籲大家以愛心去栽種植物。除了可以親手栽種植物，更有「小天使」聖誕報佳音，以及愛心捐贈活動，幫助重病兒童實現願望，成為重病兒童的「聖誕老人」，營造「GROW with LOVE」溫馨綠色聖誕。

走進巨人聖誕園地 2.75米米奇及9.5米小木屋

想要過一個溫馨的聖誕節，太古城中心有2.75米高的米奇，和9.5米高「Mickey聖誕小屋」，屋內滿佈以環保物料製成的3D米奇造型吊飾，讓人意想不到的是小屋外的聖誕杉樹，由太古城中心與本地創新綠色科技公司「PLANT PLANT」，把杉樹從原生地移到商場內，帶有陣陣清冽的香氣，大家仿如置身於森林般，處處都是打卡位。

與迪士尼人物一起栽種盤栽

「GROW with LOVE」綠色聖誕園地互動區域，小朋友可以先進入「Chip‘n Dale種子天幕」尋找種子；然後到「Donald灌溉水車」灌溉盆栽；之後在「Minnie陽光田舍」透過收集陽光；最後前往「Groot愛心溫室」帶著愛用手去輕觸花盆，會將植物的成長過程投影在牆上，記錄「Grow with Love」。