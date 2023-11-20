太古城首個巨型綠色聖誕園地 與迪士尼角色「GROW with LOVE」

由即日起至1月1日，太古城中心與迪士尼攜手推出綠色聖誕主題活動「GROW with LOVE」，只要身處商場，就猶如來到聖誕綠色園地，呼籲大家以愛心去栽種植物。除了可以親手栽種植物，更有「小天使」聖誕報佳音，以及愛心捐贈活動，幫助重病兒童實現願望，成為重病兒童的「聖誕老人」，營造「GROW with LOVE」溫馨綠色聖誕。
走進巨人聖誕園地 2.75米米奇及9.5米小木屋
想要過一個溫馨的聖誕節，太古城中心有2.75米高的米奇，和9.5米高「Mickey聖誕小屋」，屋內滿佈以環保物料製成的3D米奇造型吊飾，讓人意想不到的是小屋外的聖誕杉樹，由太古城中心與本地創新綠色科技公司「PLANT PLANT」，把杉樹從原生地移到商場內，帶有陣陣清冽的香氣，大家仿如置身於森林般，處處都是打卡位。
與迪士尼人物一起栽種盤栽
「GROW with LOVE」綠色聖誕園地互動區域，小朋友可以先進入「Chip‘n Dale種子天幕」尋找種子；然後到「Donald灌溉水車」灌溉盆栽；之後在「Minnie陽光田舍」透過收集陽光；最後前往「Groot愛心溫室」帶著愛用手去輕觸花盆，會將植物的成長過程投影在牆上，記錄「Grow with Love」。
化身「聖誕老人」傳遞愛心 報佳音分享喜悅
下個月就到聖誕節，只要由12月1日至24日每日到xmas.cityplaza.com打開禮物，就有機會得到低至33折消費優惠、免費禮品。同日至2024年1月1日，只要到捐款予「願望成真基金」，即可獲贈「迪士尼聖誕吊飾」乙個，傳遞祝福和溫馨給重病兒童，助實現聖誕願望。此外，太古城中心在指定日子，會有香港聾人福利促進會聽障學生合唱團表演，以及通利音樂藝術中心與香港展能藝術會，合作的聖誕頌歌或劇場視形傳譯表演，一起感受聖誕佳音的喜悅。
聖誕購物三重賞 賺取「亞洲萬里通」飛行里數
由12月1日至26日，LIVE+會員於太古城中心以電子貨幣消費滿港幣$1200，即可參加，換領米奇米妮竹纖維環保餐具套裝，以渣打國泰 Mastercard簽賬，可享額外500里數獎賞；滿港幣$5000，可換領GODIVA甜蜜巧克力套裝，及享額外1500里數獎賞；滿港幣$8000，可換領英國馬莎精選聖誕套裝，及享額外3000里數獎賞。成功賺取額外「亞洲萬里通」里數之的顧客，將自動參加「最高消費賞」，於活動期累積最高消費的一位顧客，更可額外獲得32,000里數。