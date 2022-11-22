奧海城 X Now TV 免費全程直播64場賽事 特設精彩活動 全城共享足球狂熱

世界盃2022在剛過去的周日於卡塔爾盛世揭幕，一場場精彩賽事將緊接而來。為了讓全城享受足球狂熱，當中信和集團旗下商場奧海城與Now TV合作，以2部430吋大電視雙語旁述，免費全程直播64場賽事，緊貼奪冠激烈戰況，另設一系列活動，讓各位球迷共聚盡情感受氣氛。
奧海城為四年一度的盛事盡顯心思，於地下中庭位置特設座地430吋大電視，還舖設逾三千尺人造草氈，讓觀眾猶如置身現場草地；於另一邊活動大堂同樣添置一部430吋大電視，播放英語旁述，讓不同國籍人士也能欣賞比賽。
現場球迷玩遊戲 有機會贏走PlayStation®5等至潮禮物
為了讓氣氛更澎湃，奧海城將送出逾2,000張S現金券及豐富禮物。S+ REWARDS會員於手機應用程式透過大電視QR Code即可贏取現金券；由16強賽事起，現場所有球迷都可以免費登記成為S+ REWARDS會員，參與現場遊戲，有機會贏取PlayStation®5主機連《EA SPORTTM FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話、AirPods、Apple Watch等。
特設OC x Now TV 體驗館 大玩AR實時分析激烈戰況
這次奧海城與Now TV的破天荒合作還於主題中庭特設OC x Now TV體驗館。球迷們可透過「Now AR」應用程式與心愛球星合照，在16強賽事起只要預約OC x Now TV體驗館，更有機會與最多5位朋友以包廂形式，以AR應用程式同步觀看賽事，即時分析戰況。每場賽事名額一個，先到先得，詳情參考奧海城Facebook專頁。另外STEM界人氣主持STEM Sir也會坐鎮「STEM AR 睇波團」，為市民講解AR在實時球賽的運作及應用。
「睇波福袋」照顧球迷所需 元氣滿滿撐愛隊
睇波又怎能缺少打氣用品、零食等？信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，已為大家準備好「睇波褔袋」。即日起至12月18日，S+ REWARDS會員於上述指定商場，於指定商戶累積電子貨幣消費滿$600，並成功登記點數即可於應用程式內獲得「全城開波」電子勳章，以優惠點數換領「睇波褔袋」。福袋包含軟墊、醒神咖啡、能量食品、打氣物品及急救護膚品等，應有盡有！會員還可憑優惠點數換領「全城開波」電子勳章專享禮遇，如花膠元貝湯包、高級紅酒、Foodpanda Pro會籍。