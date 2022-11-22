奧海城 X Now TV 免費全程直播64場賽事 特設精彩活動 全城共享足球狂熱

世界盃2022在剛過去的周日於卡塔爾盛世揭幕，一場場精彩賽事將緊接而來。為了讓全城享受足球狂熱，當中信和集團旗下商場奧海城與Now TV合作，以2部430吋大電視雙語旁述，免費全程直播64場賽事，緊貼奪冠激烈戰況，另設一系列活動，讓各位球迷共聚盡情感受氣氛。

奧海城為四年一度的盛事盡顯心思，於地下中庭位置特設座地430吋大電視，還舖設逾三千尺人造草氈，讓觀眾猶如置身現場草地；於另一邊活動大堂同樣添置一部430吋大電視，播放英語旁述，讓不同國籍人士也能欣賞比賽。

現場球迷玩遊戲 有機會贏走PlayStation®5等至潮禮物

為了讓氣氛更澎湃，奧海城將送出逾2,000張S現金券及豐富禮物。S+ REWARDS會員於手機應用程式透過大電視QR Code即可贏取現金券；由16強賽事起，現場所有球迷都可以免費登記成為S+ REWARDS會員，參與現場遊戲，有機會贏取PlayStation®5主機連《EA SPORTTM FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話、AirPods、Apple Watch等。